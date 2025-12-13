La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta terminó con disturbios y el organizador del evento detenido

Responsabilizan a la organización del evento

La jefa de gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se declaró "conmocionada" por la mala organización. "Presento mis sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y a sus fans por el desafortunado incidente", escribió Banerjee en su cuenta de X, añadiendo que había iniciado una investigación.