Secciones
DeportesFútbol

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta terminó con disturbios y el organizador del evento detenido

Algunos fanáticos pagaron hasta U$S100 para ver al argentino. Arrancaron butacas y las tiraron al campo de juego.

LOCURA TOTAL. Los fanáticos de Messi se mostraron furiosos y causaron destrozos. AFP LOCURA TOTAL. Los fanáticos de Messi se mostraron furiosos y causaron destrozos. AFP
Hace 2 Hs

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta, en India, terminó este sábado con la partida anticipada del jugador y disturbios, con los espectadores denunciando una estafa por parte de la organización del evento, cuyo jefe fue detenido por la policía.

De viaje en el gigante asiático hasta el lunes, el jugador de 38 años, idolatrado en India, fue recibido a lo grande a su llegada al estadio de Bengala Occidental, este sábado por fanáticos exultantes que coreaban su nombre.

Horas después, miles de seguidores con camisetas del jugador reunidos en el estadio Salt Lake de Calcuta, en el este del país, se sintieron estafados por la brevedad del acto y se desataron los incidentes.

Según los medios locales, el campeón del mundo dio la vuelta al campo saludando a la multitud y luego abandonó inmediatamente el estadio, pese a que estaba previsto que jugara unos minutos.

La ira de algunos aficionados, muchos de los cuales habían pagado más de U$S100, estalló entonces. Arrancaron asientos y los lanzaron al césped, así como botellas de agua. Algunos invadieron el terreno de juego.

"Ver a Messi era un sueño. Pero no tuve la oportunidad de verlo debido a la desorganización en el estadio", lamentó ante la AFP un empresario de 37 años, Nabin Chatterjee.

"Vine con mi hijo para ver a Messi, no a políticos", se enfadó Ajay Shah, citado por la agencia de prensa india PTI. Según dijo, mientras que él no pudo ver a la estrella, policías y militares encargados de su seguridad "se hacían selfis" con el jugador.

Responsabilizan a la organización del evento

La jefa de gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se declaró "conmocionada" por la mala organización. "Presento mis sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y a sus fans por el desafortunado incidente", escribió Banerjee en su cuenta de X, añadiendo que había iniciado una investigación.

Un responsable de la policía estatal, Javed Shamim, anunció que "el jefe de la organización" había sido detenido. No dio más detalles, pero agregó que las autoridades iban a ver cómo los organizadores podían reembolsar las entradas del evento.

Antes de su llegada al estadio Salt Lake, se inauguró en la ciudad una inmensa estatua (21 metros) de Messi alzando la Copa del Mundo.

El argentino, acompañado por sus amigos Rodrigo De Paul y Luis Suárez, debe continuar su gira en Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

Temas Lionel MessiIndia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

Detuvieron a la tesorera de Sur Finanzas tras un nuevo allanamiento

Allanamientos en la AFA: así sería la maniobra de blanqueo que involucra a Sur Finanzas

Allanamientos en la AFA: así sería la maniobra de blanqueo que involucra a Sur Finanzas

Lo más popular
Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo
1

Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque
2

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura
3

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán
4

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán

Moneda Ferro: Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero
5

Moneda "Ferro": Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero

Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos
6

Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos

Más Noticias
“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura

Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo

Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque

Moneda Ferro: Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero

Moneda "Ferro": Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero

Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos

Por la reforma laboral, se eliminarían ocho impuestos

Cómo reconocer un infarto y pedir ayuda

Cómo reconocer un infarto y pedir ayuda

Por qué es tan difícil investigar a los que cometen estafas virtuales

Por qué es tan difícil investigar a los que cometen estafas virtuales

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán

Comentarios