Milei negocia con el Reino Unido para que se levante el veto a la compra de armas

El presidente Javier Milei encendió un nuevo frente diplomático al confirmar que su gobierno mantiene activas negociaciones con el Reino Unido para conseguir el levantamiento del veto que impide a la Argentina adquirir armamento británico. Esta restricción ha estado vigente desde la Guerra de Malvinas en 1982, y su posible flexibilización marca un giro histórico en las relaciones bilaterales.