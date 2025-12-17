José Luis Daza confirmó una propuesta de José Kast para integrar su gabinete en Chile

Ante la consulta sobre si le ofrecieron la cartera de Economía en Chile, Daza respondió entre risas. "Me ofrecieron algunos cargos", afirmó. Sin embargo, rápidamente ponderó su actual función en el gobierno de Javier Milei. "En mi vida profesional esto es, lejos, lo más importante que he hecho. La Argentina es algo muy especial y este es un proyecto épico. Estoy muy emocionado", agregó.