José Luis Daza confirmó una propuesta de José Kast para integrar su gabinete en Chile

El secretario de Política Económica de Argentina, José Luis Daza, confirmó haber recibido una propuesta formal para sumarse al equipo de gobierno de José Antonio Kast, recientemente electo presidente de Chile. Aunque evitó precisar el cargo, fuentes especializadas apuntaron a que el economista de doble nacionalidad podría asumir un rol clave como ministro de Economía, Energía y Minería en el país trasandino.
La revelación se produjo durante una entrevista en el programa "Las Tres Anclas" (canal de streaming "Carajo"), donde Daza compartió mesa con el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Ante la consulta sobre si le ofrecieron la cartera de Economía en Chile, Daza respondió entre risas. "Me ofrecieron algunos cargos", afirmó. Sin embargo, rápidamente ponderó su actual función en el gobierno de Javier Milei. "En mi vida profesional esto es, lejos, lo más importante que he hecho. La Argentina es algo muy especial y este es un proyecto épico. Estoy muy emocionado", agregó.
El respaldo de Caputo
Luis Caputo, quien comparte una amistad de tres décadas con Daza, no se mostró sorprendido por el interés chileno. "Siempre supe que, dada su enorme capacidad y profesionalismo, le iban a proponer algo", comentó el ministro. "Le dije que todos los argentinos de bien queremos que se quede, pero seguramente todos los chilenos quieren que vaya. Es top mundial. Si se queda, es un lujo; si se va, lo apoyaremos", aseguró.
Operación retorno
Según Patricio Gajardo, analista de CNN Chile, la reciente visita de Kast a Buenos Aires tuvo como eje central la repatriación del economista. "Se envía un mensaje dual: tratar de convencer a Daza, pero también reforzar con él lo que Milei está haciendo", explicó Gajardo.
Daza, hijo del diplomático chileno Pedro Daza pero nacido en Buenos Aires, celebró efusivamente la victoria de Kast en la red social X, al calificarla como un "gran triunfo para la libertad y la democracia".