Kast, de visita en Argentina, fustigó a Venezuela

Giro político: la derecha, en el mapa de América Latina

La victoria de la extrema derecha en las presidenciales de Chile confirma un giro a la derecha en América Latina, en respuesta a la demanda de normas de seguridad radicales y contra la migración irregular, con un modelo inspirado en Nayib Bukele y Donald Trump. “La izquierda no ha ganado ninguna elección presidencial este año” en la región, resaltó Guillaume Long, investigador del Centro de estudios económicos y políticos (CEPR). En Honduras, donde aún están contando votos, el conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, lleva una ligera ventaja sobre el otro candidato de derecha, Salvador Nasralla.