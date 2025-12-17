Kast, de visita en Argentina, fustigó a Venezuela

BUENOS AIRES, Argentina.- El presidente argentino, Javier Milei, se reunió en Buenos Aires con José Antonio Kast en su primera visita al extranjero como mandatario electo de Chile.
Kast, un ultraconservador de 59 años, sucederá al izquierdista Gabriel Boric en un giro político a la derecha que marca a América Latina.
En un encuentro en la Casa Rosada poco después del mediodía, ambos líderes de derecha “establecieron prioridades” en seguridad y contra el crimen organizado trasnacional, así como para el fomento del comercio y las inversiones, informó la presidencia argentina. Al retirarse de la casa de gobierno, Kast se acercó a la reja de entrada a saludar a ciudadanos chilenos.
Tras la reunión con el mandatario argentino, Kast fue interrogado por la prensa si está de acuerdo con una intervención militar en Venezuela. Dijo que apoya “cualquier situación que termine con una dictadura”,
“Claramente no podemos intervenir en eso porque somos un país pequeño (...) pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a todo Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco”, dijo el líder de ultraderecha chileno.
El gobierno del estadounidense Donald Trump ha incrementado en los últimos meses la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Refiriéndose a los más de 300.000 inmigrantes irregulares en Chile, la mayoría venezolanos, Kast propuso coordinar con otros países de la región la creación de “un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus países”.
En este sentido dijo haber hablado del asunto con Milei, así como con los mandatarios de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador. “Todos tienen plena consciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable”, dijo.
Maduro comparó el lunes a Kast con Adolf Hitler y le exigió “que respete” a los venezolanos en ese país. “Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!”, dijo Maduro el lunes en su programa semanal de televisión.
Kast negó ayer en la rueda de prensa la intención de expulsar a los inmigrantes irregulares el primer día “porque no hay capacidad”. Sin embargo, los instó a que “tomen sus cosas, se vayan y después postulen a ingresar de nuevo con los papeles en regla”.
Unos siete millones de venezolanos emigraron desde 2014, huyendo de la grave crisis humanitaria, política y económica en su país.
La transición
En Buenos Aires, Kast tenía previsto reunirse con empresarios de sectores industriales, comerciales, de energía, infraestructura, agricultura y banca. También con el embajador de Chile en Buenos Aires, José Antonio Viera Gallo.
Milei fue uno de los primeros mandatarios en felicitar el triunfo electoral de Kast, el domingo.
“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile”, escribió en redes sociales. “Un paso más en nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI”, agregó el mandatario argentino.
Giro político: la derecha, en el mapa de América Latina
La victoria de la extrema derecha en las presidenciales de Chile confirma un giro a la derecha en América Latina, en respuesta a la demanda de normas de seguridad radicales y contra la migración irregular, con un modelo inspirado en Nayib Bukele y Donald Trump. “La izquierda no ha ganado ninguna elección presidencial este año” en la región, resaltó Guillaume Long, investigador del Centro de estudios económicos y políticos (CEPR). En Honduras, donde aún están contando votos, el conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, lleva una ligera ventaja sobre el otro candidato de derecha, Salvador Nasralla.
Bolivia eligió en octubre al presidente de centro derecha, Rodrigo Paz, y puso fin a 20 años de gobiernos socialistas.
En Perú, tras la destitución la presidenta Dina Boluarte, el conservador José Jerí tomó las riendas del país con un discurso anticriminalidad y un estilo que recuerda al del presidente salvadoreño Bukele.
Antes de 2025, ya habían surgido en América Latina varios gobiernos de una derecha desinhibida, con Javier Milei en Argentina a finales de 2023, Daniel Noboa en Ecuador ese año y, antes que ellos, Jair Bolsonaro en Brasil.