Cómo es la estrategia de José Antonio Kast para luchar contra el crimen organizado

La seguridad se convirtió en el pilar central del programa de gobierno encabezado por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que plantea una ofensiva integral contra el crimen organizado, el narcotráfico y el contrabando. La propuesta se estructura en tres grandes ejes y 33 medidas, con la premisa de comenzar su implementación desde el primer día de su administración. El diseño general responde a un concepto definido como “triple escudo”, que busca cerrar el paso a las organizaciones criminales en la frontera, en las rutas y en las comunas.