Secciones
Política

Sintonía regional: Milei recibirá a José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile

El líder del Partido Republicano ganó el balotaje con el 58,17% de los votos y asumirá el 11 de marzo.

Javier Milei y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Javier Milei y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
Hace 3 Hs

El presidente Javier Milei recibirá mañana al mediodía al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en lo que será el primer acercamiento oficial tras los comicios del domingo. El líder conservador viajará a Buenos Aires luego de haber triunfado en el balotaje con una amplia ventaja.

Según los resultados oficiales, Kast obtuvo el 58,17% de los votos, y superó holgadamente a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, quien alcanzó el 41,83%.

La campaña del dirigente del Partido Republicano, se cimentó sobre tres ejes clave que sintonizan con la agenda regional. Estos temas son el combate frontal a la inseguridad y el narcotráfico, una política de "tolerancia cero" contra la inmigración ilegal y un programa económico ortodoxo que promete reformular el tamaño y las funciones del Estado.

"Vamos a restablecer el respeto a la ley", sentenció Kast anoche desde su búnker en Las Condes, durante su primer discurso tras la victoria, anticipando el tono que tendrá su gestión a partir del 11 de marzo.

Temas Buenos AiresSantiago de ChileCasa RosadaJavier MileiGobierno de MileiJosé Antonio KastJeannette Jara
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Balotaje en Chile: José Antonio Kast es el presidente electo

Balotaje en Chile: José Antonio Kast es el presidente electo

Lo más popular
Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán
1

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura
2

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos
3

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia
4

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán
5

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
6

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Más Noticias
Educación confirmó que las clases en Tucumán comenzarán el 2 de marzo

Educación confirmó que las clases en Tucumán comenzarán el 2 de marzo

La Provincia seguiría a Nación y habría asueto para los estatales el 24 y 31 de diciembre en Tucumán

La Provincia seguiría a Nación y habría asueto para los estatales el 24 y 31 de diciembre en Tucumán

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia

Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia

Comentarios