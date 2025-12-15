Sintonía regional: Milei recibirá a José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile

El presidente Javier Milei recibirá mañana al mediodía al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en lo que será el primer acercamiento oficial tras los comicios del domingo. El líder conservador viajará a Buenos Aires luego de haber triunfado en el balotaje con una amplia ventaja.
Según los resultados oficiales, Kast obtuvo el 58,17% de los votos, y superó holgadamente a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, quien alcanzó el 41,83%.
La campaña del dirigente del Partido Republicano, se cimentó sobre tres ejes clave que sintonizan con la agenda regional. Estos temas son el combate frontal a la inseguridad y el narcotráfico, una política de "tolerancia cero" contra la inmigración ilegal y un programa económico ortodoxo que promete reformular el tamaño y las funciones del Estado.
"Vamos a restablecer el respeto a la ley", sentenció Kast anoche desde su búnker en Las Condes, durante su primer discurso tras la victoria, anticipando el tono que tendrá su gestión a partir del 11 de marzo.