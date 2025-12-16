Secciones
SociedadActualidad

Caso Rob Reiner: revelan la disputa familiar antes del doble crimen que conmociona a Hollywood

La pareja fue encontrada sin vida en su residencia del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

Caso Rob Reiner: revelan la disputa familiar antes del doble crimen que conmociona a Hollywood Rob Reiner y su hijo Nick
Por Virginia Daniela Gómez Hace 3 Hs

La comunidad de Hollywood se encuentra profundamente conmocionada tras la trágica muerte del director, productor y actor Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner. La pareja fue encontrada sin vida en su residencia del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

Horror en Hollywood: investigan la muerte de Rob Reiner y su esposa como un caso de parricidio

Horror en Hollywood: investigan la muerte de Rob Reiner y su esposa como un caso de parricidio

El terrible suceso que apunta a un doble homicidio donde el principal sospechoso de las muertes es Nick, uno de sus hijos. El joven de 32 años fue detenido por la Policía de Los Ángeles y se le impuso una fianza de cuatro millones de dólares, según informaron desde TMZ. Una llamada realizada del domingo por Romy, hija del matrimonio, quien expresó que su hermano “debería ser sospechoso” porque es “peligroso”, fue la alerta que llevó a las autoridades al establecimiento.

Revelan qué pasó en las horas previas a la muerte de ambas celebridades

La pareja fue hallada en su vivienda por efectivos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, quienes acudieron luego de una llamada de emergencia médica a las 15.30 h del domingo. Los cuerpos mostraban signos de violencia por apuñalamiento y presentaban cortes en la garganta. 

El medio TMZ relató lo que habría sucedido en las horas previas: Rob, su esposa y su hijo Nick asistieron a una fiesta de Navidad el sábado por la noche. Allí, padre e hijo habrían discutido acaloradamente. De hecho, gente que estuvo en el evento sostiene que Nick estaba fuera de control y que el matrimonio abandonó la fiesta más temprano tras el encontronazo.

Luego del evento, según TMZ, Nick fue a la casa de sus padres y cometió el crimen atroz. Despues, se hospedó en el hotel The Pierside de Santa Mónica durante la madrugada del domingo, dejando rastros de sangre en el lugar.

El legado de Reiner en Hollywood

Rob Reiner fue una de las personalidades más influyentes y queridas de Hollywood. Su prolífica carrera detrás de las cámaras incluye la dirección de películas icónicas que definieron géneros y generaciones. Entre sus trabajos más celebrados se encuentran la aclamada comedia Cuando Harry conoció a Sally… (1989), el clásico de terror Misery (1990), la favorita de culto La princesa prometida (1987), el drama judicial Cuestión de honor (1992), y las inolvidables Stand by Me (1986) y This Is Spinal Tap (1984). Previamente, alcanzó gran fama como actor interpretando a Mike Stivic en la popular comedia de situación All in the Family.

Nacido en el Bronx, Reiner era hijo del legendario Carl Reiner. Se casó con Michele Singer en 1989, a quien conoció durante la producción de Cuando Harry conoció a Sally…, y juntos tuvieron tres hijos.

El foco de la investigación se ha centrado en el hijo de la pareja, Nick Reiner, quien en el pasado había hablado abiertamente sobre su larga batalla contra la adicción a las drogas. En una entrevista con People en 2016, Nick describió un periodo marcado por el consumo y la intermitencia en los procesos de rehabilitación, una experiencia que sirvió de base para la película semi-autobiográfica Being Charlie, que él mismo coescribió. En ese momento, había expresado su deseo de reinsertarse en la vida de Los Ángeles y estar cerca de su familia.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner y principal sospechoso del doble crimen

Quién es Nick Reiner, el hijo del cineasta Rob Reiner y principal sospechoso del doble crimen

Una película argentina quedó en el top 10 de los mejores estrenos de 2025 de la revista Time

Una película argentina quedó en el top 10 de los mejores estrenos de 2025 de la revista Time

Lo más popular
Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán
1

Cuáles son los motivos por los que se frenó la reforma electoral en Tucumán

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas
2

Fue condenada a cinco años de prisión por fingir ser abogada y haber estafado a varias personas

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria
3

Se supera el litigio por YMAD y la Ciudad Universitaria

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?
4

¿Cuáles son los avances en el llamado Caso Vélez?

Buscando reglas en la selva de las app de transporte
5

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa
6

El tiempo en Tucumán: después del alivio se viene una semana muy calurosa

Más Noticias
Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Fiestas de fin de año: ¿quiénes tienen asueto administrativo el 24 y 31 de diciembre?

Fiestas de fin de año: ¿quiénes tienen asueto administrativo el 24 y 31 de diciembre?

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Buscando reglas en la selva de las app de transporte

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Comentarios