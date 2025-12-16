Caso Rob Reiner: revelan la disputa familiar antes del doble crimen que conmociona a Hollywood

El foco de la investigación se ha centrado en el hijo de la pareja, Nick Reiner, quien en el pasado había hablado abiertamente sobre su larga batalla contra la adicción a las drogas. En una entrevista con People en 2016, Nick describió un periodo marcado por el consumo y la intermitencia en los procesos de rehabilitación, una experiencia que sirvió de base para la película semi-autobiográfica Being Charlie, que él mismo coescribió. En ese momento, había expresado su deseo de reinsertarse en la vida de Los Ángeles y estar cerca de su familia.