Caso Rob Reiner: revelan la disputa familiar antes del doble crimen que conmociona a Hollywood

La comunidad de Hollywood se encuentra profundamente conmocionada tras la trágica muerte del director, productor y actor Rob Reiner y su esposa, Michele Reiner. La pareja fue encontrada sin vida en su residencia del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles.
El terrible suceso que apunta a un doble homicidio donde el principal sospechoso de las muertes es Nick, uno de sus hijos. El joven de 32 años fue detenido por la Policía de Los Ángeles y se le impuso una fianza de cuatro millones de dólares, según informaron desde TMZ. Una llamada realizada del domingo por Romy, hija del matrimonio, quien expresó que su hermano “debería ser sospechoso” porque es “peligroso”, fue la alerta que llevó a las autoridades al establecimiento.
Revelan qué pasó en las horas previas a la muerte de ambas celebridades
La pareja fue hallada en su vivienda por efectivos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, quienes acudieron luego de una llamada de emergencia médica a las 15.30 h del domingo. Los cuerpos mostraban signos de violencia por apuñalamiento y presentaban cortes en la garganta.
El medio TMZ relató lo que habría sucedido en las horas previas: Rob, su esposa y su hijo Nick asistieron a una fiesta de Navidad el sábado por la noche. Allí, padre e hijo habrían discutido acaloradamente. De hecho, gente que estuvo en el evento sostiene que Nick estaba fuera de control y que el matrimonio abandonó la fiesta más temprano tras el encontronazo.
Luego del evento, según TMZ, Nick fue a la casa de sus padres y cometió el crimen atroz. Despues, se hospedó en el hotel The Pierside de Santa Mónica durante la madrugada del domingo, dejando rastros de sangre en el lugar.
El legado de Reiner en Hollywood
Rob Reiner fue una de las personalidades más influyentes y queridas de Hollywood. Su prolífica carrera detrás de las cámaras incluye la dirección de películas icónicas que definieron géneros y generaciones. Entre sus trabajos más celebrados se encuentran la aclamada comedia Cuando Harry conoció a Sally… (1989), el clásico de terror Misery (1990), la favorita de culto La princesa prometida (1987), el drama judicial Cuestión de honor (1992), y las inolvidables Stand by Me (1986) y This Is Spinal Tap (1984). Previamente, alcanzó gran fama como actor interpretando a Mike Stivic en la popular comedia de situación All in the Family.
Nacido en el Bronx, Reiner era hijo del legendario Carl Reiner. Se casó con Michele Singer en 1989, a quien conoció durante la producción de Cuando Harry conoció a Sally…, y juntos tuvieron tres hijos.
El foco de la investigación se ha centrado en el hijo de la pareja, Nick Reiner, quien en el pasado había hablado abiertamente sobre su larga batalla contra la adicción a las drogas. En una entrevista con People en 2016, Nick describió un periodo marcado por el consumo y la intermitencia en los procesos de rehabilitación, una experiencia que sirvió de base para la película semi-autobiográfica Being Charlie, que él mismo coescribió. En ese momento, había expresado su deseo de reinsertarse en la vida de Los Ángeles y estar cerca de su familia.