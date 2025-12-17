Interrogan a funcionarios de Trump sobre ataques a barcos en el Caribe y el Pacífico

Top secret

Rubio dijo que el Pentágono permitiría a los miembros de los Comités de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes y del Senado ver el video a finales de esta semana junto al comandante que ordenó los ataques, el almirante Frank Bradley. “Pero, en consonancia con la política de larga data del Departamento de Defensa, no vamos a divulgar al público un video top secret, completo y sin editar”, apuntó Hegseth.