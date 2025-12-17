Los mayores desafíos para una nueva etapa en Chile

Mejorar la economía

La deuda pública en Chile llegará al 42,2% del PIB a fines de 2025 y el futuro gobierno deberá imponer recortes para evitar un desequilibrio fiscal. Kast dice que reducirá unos 6.000 millones de dólares de gasto público en 18 meses, pero no detalló cómo será el ajuste y los sectores afectados. Sus críticos, incluso en la derecha tradicional, dicen que es imposible un recorte tan grande sin afectar programas sociales. “Habrá recortes en la línea de reducción del Estado, como los que observamos en diferentes países de la región”, dice Stéphanie Alenda, investigadora de la Universidad Andrés Bello.