Chile protesta por los dichos de Petro contra Kast

SANTIAGO, Chile.- El gobierno de Chile hizo una protesta formal ante a Colombia y consideró “inaceptables” los dichos del presidente Gustavo Petro contra el mandatario electo chileno, José Antonio Kast. El presidente Gabriel Boric se molestó con Petro, uno de sus aliados en la región, debido al mensaje en X en el que lamentó la victoria del líder de extrema derecha frente a la izquierdista Jeannette Jara, el domingo.
Las declaraciones del presidente Petro “constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna, y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile”, dijo en una declaración a la prensa el canciller Alberto van Klaveren.
Fascismo
En su cuenta de X, Petro había comentado, cuando se conoció el triunfo de Kast, que “el fascismo avanza” y añadió que jamás le daría “la mano a un nazi y a un hijo de nazi”.
“Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”, agregó.
Kast, un admirador de la dictadura de Augusto Pinochet, es el menor de 10 hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile y levantó un próspero negocio de embutidos que heredó el hoy gobernante electo.
Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que su padre fue miembro del partido nazi de Adolf Hitler.