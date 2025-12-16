Chile protesta por los dichos de Petro contra Kast

SANTIAGO, Chile.- El gobierno de Chile hizo una protesta formal ante a Colombia y consideró “inaceptables” los dichos del presidente Gustavo Petro contra el mandatario electo chileno, José Antonio Kast. El presidente Gabriel Boric se molestó con Petro, uno de sus aliados en la región, debido al mensaje en X en el que lamentó la victoria del líder de extrema derecha frente a la izquierdista Jeannette Jara, el domingo.