Secciones
Mundo

Chile protesta por los dichos de Petro contra Kast

El presidente de Colombia dijo que el mandatario electo es “hijo de Hitler”.

José Antonio Kast José Antonio Kast
Hace 4 Hs

SANTIAGO, Chile.- El gobierno de Chile hizo una protesta formal ante a Colombia y consideró “inaceptables” los dichos del presidente Gustavo Petro contra el mandatario electo chileno, José Antonio Kast. El presidente Gabriel Boric se molestó con Petro, uno de sus aliados en la región, debido al mensaje en X en el que lamentó la victoria del líder de extrema derecha frente a la izquierdista Jeannette Jara, el domingo.

Las declaraciones del presidente Petro “constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna, y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile”, dijo en una declaración a la prensa el canciller Alberto van Klaveren.

Fascismo

En su cuenta de X, Petro había comentado, cuando se conoció el triunfo de Kast, que “el fascismo avanza” y añadió que jamás le daría “la mano a un nazi y a un hijo de nazi”.

“Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”, agregó.

Sintonía regional: Milei recibirá a José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile

Sintonía regional: Milei recibirá a José Antonio Kast, el nuevo presidente electo de Chile

Kast, un admirador de la dictadura de Augusto Pinochet, es el menor de 10 hijos de un matrimonio de alemanes que emigró a Chile y levantó un próspero negocio de embutidos que heredó el hoy gobernante electo.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que su padre fue miembro del partido nazi de Adolf Hitler.

Temas ColombiaChileGustavo PetroGabriel BoricJosé Antonio KastJeannette Jara
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo es la estrategia de José Antonio Kast para luchar contra el crimen organizado

Cómo es la estrategia de José Antonio Kast para luchar contra el crimen organizado

Balotaje presidencial: la ola de criminalidad propulsa a Kast por sobre Jara en Chile

Balotaje presidencial: la ola de criminalidad propulsa a Kast por sobre Jara en Chile

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

El caso de los presos que trabajaban en El Cadillal: dictan la preventiva a otros dos policías

El caso de los presos que trabajaban en El Cadillal: dictan la preventiva a otros dos policías

Lo más popular
El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo
1

El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”
2

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
3

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Efemérides del lunes 15 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del lunes 15 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

“América para nosotros (incluido el patio trasero)”
5

“América para nosotros (incluido el patio trasero)”

Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta
6

Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta

Más Noticias
El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”

Urbanismo: pensaron un Gran Tucumán con más calidad de vida e integrado

Urbanismo: pensaron un Gran Tucumán con más calidad de vida e integrado

Pink Floyd: siete tortuosos meses, un fantasmagórico visitante y la eclosión de una obra cumbre

Pink Floyd: siete tortuosos meses, un fantasmagórico visitante y la eclosión de una obra cumbre

Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta

Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta

“América para nosotros (incluido el patio trasero)”

“América para nosotros (incluido el patio trasero)”

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Efemérides del lunes 15 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 15 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios