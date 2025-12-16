El electo presidente de Chile se reunió con Luis Caputo, en el marco de su visita a Argentina

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, desarrolla este mediodía una intensa agenda en la Argentina que comenzó con una reunión con el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, en el Palacio de Hacienda.
El dirigente chileno llegó al edificio oficial cerca de las 11, antes de su encuentro con Javier Milei, previsto para este mediodía en la Casa Rosada.
El cónclave entre Kast y Caputo se produce en medio de versiones que señalan una posible salida del secretario de Política Económica, José Luis Daza, quien estaría evaluando incorporarse al futuro gabinete del mandatario electo chileno, consignó el diario "Ámbito".
“Iniciamos nuestra carrera juntos, le tengo una confianza enorme y sí, obviamente que el presidente Kast le ha ofrecido algo”, expresó Caputo en una entrevista en un streaming.
Consultado sobre si el funcionario, de nacionalidad chilena, aceptará la propuesta, el ministro respondió: “No lo sé, no me corresponde decirlo”.
Tras la bilateral con Milei, agendada para las 12, Kast tiene previsto un almuerzo con empresarios argentinos en el hotel Intercontinental, en Capital Federal. Más tarde, mantendrá una reunión con el embajador de Chile en la Argentina, José Antonio Viera-Gallo.