La pileta del Complejo Ledesma suma un descuento para estudiantes universitarios

Con el calor que ya se siente en Tucumán, el verano trae una oportunidad ideal para quienes buscan desconectar, moverse y compartir actividades al aire libre. El Complejo Deportivo Municipal “Teniente Ledesma” abrió sus inscripciones para la pileta olímpica y la Colonia de Vacaciones 2025-2026, con descuentos especiales para estudiantes universitarios, entre otros grupos beneficiados de esta temporada.
Las inscripciones comenzaron este miércoles, y se realizan de 8 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la oficina ubicada en la calle 25 de Mayo al 971 (San Miguel de Tucumán). La colonia comenzará el 15 de diciembre, la pileta será inaugurada el 16 de diciembre y quedará habilitada para su uso a partir del 17 de diciembre. Ambas dependen de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que confirmó las fechas, valores y promociones vigentes.
Entre los beneficios más destacados está el 20% de descuento para estudiantes, que permite acceder a la pileta por $ 28.000, además de bonificaciones para grupos familiares, jubilados y empleados municipales. Otro dato clave es que la revisión médica, obligatoria para usar la pileta, será totalmente gratuita. Según las respuestas proporcionadas por el Municipio en redes, habrá un profesor durante las mañanas y a la tarde será pileta libre.
Post Instagram
Los precios actualizados
La Colonia de Vacaciones, destinada a niñas y niños de 4 a 12 años, tiene un valor general de $ 30.000, mientras que para hermanos el costo es de $ 20.000 cada uno. Quienes deseen sumar el uso de la pileta deberán abonar un adicional de $ 10.000.
En cuanto a la pileta para usuarios individuales, el abono mensual cuesta $ 35.000 y la temporada completa —de diciembre a marzo— tiene un valor de $ 85.000.
Para grupos familiares, el pase para padres con hasta dos hijos sale $ 60.000 por mes o $ 160.000 la temporada, y para padres con hasta cuatro hijos asciende a $ 80.000 por mes o $ 190.000 la temporada.
Además, se ofrecen descuentos: los estudiantes universitarios acceden a una rebaja del 20%, por lo que pagan $ 28.000, y los empleados municipales y jubilados tienen un beneficio del 50%, quedando en $ 17.500.
Con actividades que van desde natación libre hasta recreación para los más chicos, el Complejo Ledesma ofrece una alternativa económica y segura para pasar la temporada. Para los jóvenes, especialmente los universitarios que buscan equilibrar estudio, descanso y bolsillo, esta propuesta se convierte en una opción concreta para desconectar sin alejarse de la ciudad.