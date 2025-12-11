La pileta del Complejo Ledesma suma un descuento para estudiantes universitarios

Las inscripciones comenzaron este miércoles, y se realizan de 8 a 13 horas y de 17 a 20 horas, en la oficina ubicada en la calle 25 de Mayo al 971 (San Miguel de Tucumán). La colonia comenzará el 15 de diciembre, la pileta será inaugurada el 16 de diciembre y quedará habilitada para su uso a partir del 17 de diciembre. Ambas dependen de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que confirmó las fechas, valores y promociones vigentes.