Tucumán lanzó su temporada de verano 2026 en Buenos Aires

Para el presidente del ETT, Domingo Amaya, la presentación fue un paso fundamental hacia una gran temporada. “Promocionar la provincia en Buenos Aires es clave porque aquí está el principal mercado emisivo del país. Esta presentación nos permite afianzar el posicionamiento de Tucumán y mostrar todo lo que tenemos para ofrecer. El gobierno provincial ha decidido invertir en seguridad, infraestructura y capacitación para favorecer al turismo, y estos resultados son fruto de esa decisión política”, afirmó.