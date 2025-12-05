Tucumán lanzó su temporada de verano 2026 en Buenos Aires

Tucumán realizó el lanzamiento oficial de su Temporada de Verano 2026 en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en Buenos Aires, donde reunió a autoridades nacionales, provinciales, instituciones del sector y una amplia presencia de medios de comunicación.
El encuentro estuvo encabezado por el presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya; la vicepresidenta del organismo, Inés Frías Silva; y el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli.
Durante la jornada, todas las autoridades hicieron uso de la palabra, en la cual destacaron el rol central del turismo en el desarrollo económico y en la articulación público-privada. Luego, Inés Frías Silva presentó la oferta turística tucumana para la temporada 2026 y se realizó el estreno del spot oficial “Tucumán tiene todo”, que sintetiza la propuesta integral de la provincia para este verano.
Al momento de tomar la palabra, Scioli destacó que “es clave la articulación público privada para el desarrollo y crecimiento del sector, y fundamental que el turismo sea una política de Estado como sucede en el Gobierno nacional y también en el tucumano”.
“Sé el impacto positivo que tiene nuestro sector en las economías regionales, y en la generación de empleo, por esto debemos seguir trabajando para poner en valor cada rincón de nuestro país”, agregó el funcionario nacional.
Por su parte, Amaya resaltó que “el gobierno provincial ha decidido invertir en seguridad, en infraestructura y capacitación para favorecer el turismo”. En la misma línea, el titular del ETT destacó que "apostamos a que aquellos que no les gusta la playa puedan disfrutar de la naturaleza, ya que Tucumán se destaca con su yunga que es maravillosa".
La actividad incluyó una amplia muestra de la identidad tucumana: degustaciones de empanadas y sánguches de milanesa, dos emblemas gastronómicos de la provincia; una presentación de la Ruta del Vino de Altura, con vinos del Valle Calchaquí; y un espacio de networking que permitió el encuentro entre empresas tucumanas y operadores turísticos porteños de alcance nacional.
Para el presidente del ETT, Domingo Amaya, la presentación fue un paso fundamental hacia una gran temporada. “Promocionar la provincia en Buenos Aires es clave porque aquí está el principal mercado emisivo del país. Esta presentación nos permite afianzar el posicionamiento de Tucumán y mostrar todo lo que tenemos para ofrecer. El gobierno provincial ha decidido invertir en seguridad, infraestructura y capacitación para favorecer al turismo, y estos resultados son fruto de esa decisión política”, afirmó.
En el lanzamiento también participaron también el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán y de la Federación Económica de Tucumán, Héctor Viñuales; el titular del Consejo Federal de Turismo (CFT) y del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; el vicepresidente de CAME, Fabián Castillo, y el secretario de turismo de la entidad, Gregorio Werchow, entre otras autoridades.