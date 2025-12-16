Fiesta del Deporte: una pausa necesaria para mirar lo que somos

La ampliación del jurado fue otra señal clara de ese camino. Invitamos a más voces, a miradas diversas, con la certeza de que el deporte no se explica desde un único punto de vista. Escuchar, debatir, contrastar opiniones y construir consensos fue parte del proceso. Porque premiar no es elegir al azar: es observar, analizar, asumir que cada decisión tiene un impacto y que detrás de cada nombre hay historias de sacrificio, de madrugadas, de derrotas y de persistencia.