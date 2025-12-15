Secciones
Deportes

María Emilia Filgueira es la ganadora del Deportista del Año

María Emilia Filgueira ganó el Deportista del Año. María Emilia Filgueira ganó el Deportista del Año. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.

La biker sacó 10 votos y se quedó con el galardón mayor de la ceremonia. Anbar Victoria Acevedo ganó el Premio de la Gente.

Hace 2 Hs
21:04 hs

María Emilia Filgueira es la ganadora del Deportista del Año

La biker se quedó con el premio mayor luego de recibir 10 votos por parte del jurado.

20:58 hs

Anbar Victoria Acevedo es la ganadora del Premio de La Gente

Después de una votación en la que participaron más de 3.000, la patinadora se quedó con el Premio de La Gente con un 15% de los votos.

20:54 hs

Premio a la trayectoria

Roberto Albornoz fue distinguido con un premio especial debido a su aporte la historia del fútbol tucumano. 

20:54 hs

Distinción de rugby

Mateo Pasquini recibió su premio.

20:00 hs

Distinción a Polo

Gonzalo Paz Posse recibió el premio.

20:00 hs

Distinción a voley

Julieta Medina Sarmiento fue distinguida con el "canillita".

19:59 hs

Distinción a Tiro y Turf

Joaquín Cisneros y Facundo Morán fueron distinguidos.

19:58 hs

Distinción a taekwondo y tenis

Recibieron Analía Quiroga y Máximo Zeitune.

19:57 hs

Mención especial a Natación en Aguas Abiertas

Lo recibieron Javier Fernández Figueroa y Leonardo Broczkowski fueron distinguidos por el Cruce del Río de La Plata.

19:56 hs

Distinción a Softbol

Lo recibió Daniela González Fanjul.

19:54 hs

Distinción a Patín y Pato

Anbar Victoria Acevedo y Estanislao Colombres fueron distinguidos.

19:53 hs

Mención para los Pumas tucumanos

Thomas Gallo, Mateo Carreras, Francisco Coria Marchetti, Tomás Albornoz y Gonzalo García fueron distinguidos.

19:52 hs

Distinción a Pádel

Los elegidos son Gonzalo Zamora y Martín Rey.

19:51 hs

Distinción a Natación

Recibió Juan Pablo Torres.

19:51 hs

Distinciones a hockey y Mountain Bike

Rocio Campero y María Emilia Filgueira recibieron sus "canillitas".

19:50 hs

Mercedes Paz fue distinguida con una mención especial

"Mecha" es reconocida por su trabajo transformador al frente del equipo nacional de la Billie Jean King Cup.

19:49 hs

Handball e Hipismo fueron distinguidos

Eduardo Morales y Lourdes Solórzano ganaron sus respectivos premios.

19:48 hs

Ganadores de fútbol, futsal y golf

Pablo Lencina, Franco Ferroni y Mariano Malmierca hijo ganaron en sus categorías.

19:47 hs

Mención especial para Hockey

Lo recibió Ignacio Nardolillo, por su participación en Los Leones.

19:46 hs

Distinción a ciclismo

Carlos Castillo subió al escenario para recibir el "Canillita".

19:45 hs

Distinción a básquet y a boxeo

Pablo Osores y Rodrigo C4 Ruiz recibieron sus distinciones.

19:44 hs

Distinciones para Atletismo y Automovilismo

Los elegidos son Ezequiel Chavarría y Lorenzo Liverani

19:42 hs

Ya comenzó la fiesta del deporte

Desde las 19.30, comenzó el evento en el hotel Sheraton.

14:53 hs

Perfil de los nominados

Atletismo – Ezequiel Chavarría: ganó los 25 kilómetros de LA GACETA y subió al podio nacional en la Maratón de Buenos Aires. Tuvo actuaciones sobresalientes en las principales competencias de fondo del país.

Automovilismo – Lorenzo Liverani: se consagró campeón santiagueño en IAME 60 y del Rotax Grand National en Micro Max. Fue subcampeón en la Gran Final Argentina Rotax y se consolidó como una promesa nacional.

Básquet – Pablo Osores: fue pieza clave de Talleres para alcanzar la final por el ascenso, con 17,2 puntos de promedio. Actualmente compite en la Liga Argentina tras pasar por Atlético Pilar y Amancay.

Boxeo – Rodrigo “C4” Ruiz: conquistó los títulos Sudamericano y Latino IBF en supergallo y acumuló 23 victorias. Sumó su primera experiencia internacional al pelear en Rusia.

Ciclismo – Carlos Castillo: ganó múltiples competencias regionales en categorías Elite y Máster, incluido el GP Ciudad de Concepción. Obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Argentino de Ruta.

Fútbol – Pablo Lencina: capitaneó a Graneros en la conquista de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur y fue elegido el mejor arquero del año.

Futsal – Franco Ferroni: ganó la Copa Nacional en Italia como MVP y goleador; en Argentina fue campeón de la Elite 1 con Cariocas. Integra la Selección Tucumana y juega en la A2 Elite italiana.

Golf – Mariano Malmierca (h): campeón del 130° Campeonato Argentino de Aficionados. También ganó la categoría aficionados en el Abierto del Norte y en el Torneo Norelli Brokers.

Handball – Eduardo Morales: fue campeón local como jugador e integró un equipo paraguayo en el Panamericano. Como DT llevó al equipo femenino de Ladrícer al subcampeonato del Apertura.

Hipismo – Lourdes Solórzano: campeona de los regionales de Santiago del Estero y Don Vicente, con destacadas actuaciones en 1,30 metros. Fue cuarta en la final del Campeonato Valla Uno, en Córdoba.

Hockey – Rocío Campero: pieza clave en el bicampeonato de Natación y Gimnasia, con goles en semifinales y finales. Cerró el año logrando su primer título con el club.

Mountain bike – María Emilia Filgueira: campeona mundial Máster de XCO en Australia y campeona sudamericana en Chile. Además, ganó el Rally Trasmontaña en Damas Elite.

Motociclismo – José María Mercado: ganador del Rally Trasmontaña y tetracampeón del Enduro Classics Series. Compitió en el GNCC de Estados Unidos y fue quinto en el Argentino de Enduro.

Natación – Juan Pablo Torres: mejoró 15 récords provinciales y cinco del NOA. Fue tercero en los 100 metros espalda del Campeonato Nacional.

Pádel – Gonzalo Zamora y Martín Key: campeones del Torneo Argentino Amateur y pareja número uno de Tucumán. Ganaron el Panamericano Amateur por equipos con la Selección Argentina.

Patín – Anbar Victoria Acevedo: subcampeona en la Artistic International Series y cuarta en el Panamericano. Fue campeona en los cuatro torneos provinciales del año.

Pato – Estanislao Colombres: campeón y jugador destacado en la Equestrian Week y en el Torneo Día de la Bandera. Participó del Torneo Nacional Remonta y Veterinaria.

Polo – Gonzalo Paz Posse: campeón, figura y goleador de los torneos Apertura y Oasis en Tapia. Se destacó en la Copa República con La Arisca.

Rugby – Mateo Pasquini: campeón del Regional del NOA con Tucumán Rugby, con un try decisivo en la final. También se destacó con la franquicia Tarucas.

Sóftbol – Daniela González Fanjul: obtuvo dos títulos locales con FACDEF y fue subcampeona del Torneo Proyección con la Selección Argentina. Integra el plantel mayor.

Taekwondo – Analía Quiroga: campeona mundial de lucha y medalla de bronce en figuras en el Mundial ITF de Barcelona.

Tenis – Máximo Zeitune: logró su segundo título profesional en dobles en el M15 de Santiago de Chile. Consiguió su primer triunfo en Challenger y está 822° en el ranking ATP.

Tiro – Joaquín Cisneros: subcampeón de las Américas y medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Asunción. Campeón nacional por equipos y nominado a los Premios Olimpia.

Turf – Facundo Morán: ganador de los clásicos “Aniversario de la Caja Popular” y “Batalla de Tucumán”. Fue segundo en el “Irineo Leguisamo”.

Vóley – Julieta Medina Sarmiento: disputó el Mundial U19 y fue convocada a la Selección Mayor con 16 años. Jugará la próxima Liga Nacional A1 tras ser campeona local.

Podes elegir a tu favorito haciendo click acá

14:48 hs

Historia del premio

Con más de dos décadas de historia, la Fiesta del Deporte fue reconociendo a grandes referentes de distintas disciplinas y dejó un recorrido marcado por la diversidad del deporte tucumano. Desde el rugby y el automovilismo hasta el fútbol, el golf y los deportes individuales, el galardón fue cambiando de manos y construyendo una identidad propia.

El máximo ganador es Andrés “Pigu” Romero, con tres premios consecutivos en golf, mientras que otros nombres como Luis Miguel “Pulguita” Rodríguez, Nicolás Sánchez y Joaquín Cisneros forman parte de un historial que refleja talento, continuidad y protagonismo provincial.

14:45 hs

Los 25 nominados

Los deportistas distinguidos en cada categoría son:

- Ezequiel Chavarría (Atletismo)

- Lorenzo Liverani (Automovilismo)

- Pablo Osores (Básquet)

- Rodrigo “C4” Ruiz (Boxeo)

- Carlos Castillo (Ciclismo)

- Pablo Lencina (Fútbol)

- Franco Ferroni (Futsal)

- Mariano Malmierca (h) (Golf)

- Eduardo Morales (Handball)

- Lourdes Solórzano (Hípismo)

- Rocío Campero (Hockey)

- María Emilia Filgueira (Mountain bike)

- José María Mercado (Motociclismo)

- Juan Pablo Torres (Natación)

- Gonzalo Zamora y Martín Rey (Pádel)

- Anbar Victoria Acevedo (Patín)

- Estanislao Colombres (Pato)

- Gonzalo Paz Posse (Polo)

- Mateo Pasquini (Rugby)

- Daniela González Fanjul (Sóftbol)

- Analía Quiroga (Taekwondo)

- Máximo Zetune (Tenis)

- Joaquín Cisneros (Tiro)

- Facundo Morán (Turf)

- Julieta Medina Sarmiento (Vóley)

Podes elegir al Deportista de la Gente haciendo click acá

13:16 hs

Los encargados de la decisión

El jurado que definirá al deportista tucumano de 2025 está integrado por 55 referentes del periodismo y del ámbito deportivo provincial, entre periodistas de LA GACETA, otros medios y autoridades del deporte. Todos ellos serán los encargados de evaluar el recorrido anual de los 25 nominados.

La votación se realiza desde las 18 bajo la supervisión del escribano público Álvaro Sobrecasas y, si se produce un empate, la decisión final quedará en manos de los editores de Deportes de LA GACETA, Alejandra Casas Cau y Bruno Farano.

11:46 hs

Menciones especiales

La Fiesta del Deporte 2025 también reconocerá seis historias que dejaron huella durante la temporada. El Premio a la Trayectoria será para Roberto Albornoz, mientras que Ignacio Nardolillo será distinguido en hockey y Mercedes Paz recibirá un homenaje por su rol clave al frente de la Billie Jean King Cup y el recambio del tenis femenino argentino.

Además, cinco representantes tucumanos del rugby (Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti y Gonzalo García) serán reconocidos por su presencia en la elite mundial. La última mención será para Javier Fernández Figueroa y Leonardo Broczkowski, protagonistas de la histórica travesía que unió ambas orillas del Río de la Plata.

Lo que tenés que saber

La Fiesta del Deporte 2025 se celebra este lunes en el Sheraton Hotel Tucumán y reúne a los 25 atletas nominados por su desempeño a lo largo de la temporada. La ceremonia reconoce a deportistas tucumanos que compitieron en la provincia o representaron a Tucumán en el ámbito nacional, y culminará con la entrega del premio al mejor del año.

La definición estará a cargo de un jurado integrado por 55 referentes del periodismo y del deporte provincial, con votación supervisada por escribano público. Además del galardón principal, se entregarán menciones especiales que destacan trayectorias, proyección y hazañas que marcaron el deporte tucumano en 2025.

Temas TucumánAlvaro GalindoRicardo BussiRoberto SánchezRoberto AlbornozHotel SheratonPablo OsoresAriel Martos
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Escándalo en la AFA: la entidad publicó un duro comunicado para respaldar a “Chiqui” Tapia y acusar al Gobierno de persecución política

Escándalo en la AFA: la entidad publicó un duro comunicado para respaldar a “Chiqui” Tapia y acusar al Gobierno de persecución política

La Finalissima ya tiene fecha: cuándo se enfrentarán la Selección Argentina y España antes del Mundial 2026

La Finalissima ya tiene fecha: cuándo se enfrentarán la Selección Argentina y España antes del Mundial 2026

Escándalo en la AFA: Patricia Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

Escándalo en la AFA: Patricia Bullrich denunció a "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol

Ramiro González, el lateral derecho de Atlético Tucumán que creció en la Reserva y hoy sueña con debutar en Primera

Ramiro González, el lateral derecho de Atlético Tucumán que creció en la Reserva y hoy sueña con debutar en Primera

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Desde Argelia especulan con una posible descalificación de la Selección Argentina del Mundial 2026 por el escándalo en la AFA

Desde Argelia especulan con una posible descalificación de la Selección Argentina del Mundial 2026 por el escándalo en la AFA

El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Comentarios