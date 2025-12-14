Secciones
Fiesta del Deporte 2025: así será la votación del deportista tucumano del año; quiénes participan del jurado

Antes de que se entregue el galardón mayor, 55 referentes del periodismo y del ámbito deportivo provincial se reunirán en una instancia clave del evento para analizar el recorrido de los 25 nominados y definir, bajo control notarial, al atleta más destacado de la temporada.

GALARDÓN. Referentes del periodismo y del deporte provincial serán los encargados de definir, bajo supervisión notarial, al atleta más destacado de la temporada en una de las instancias centrales de la Fiesta del Deporte. GALARDÓN. Referentes del periodismo y del deporte provincial serán los encargados de definir, bajo supervisión notarial, al atleta más destacado de la temporada en una de las instancias centrales de la Fiesta del Deporte.
Hace 34 Min

La Fiesta del Deporte vivirá uno de sus momentos más trascendentes. La ceremonia se pondrá en marcha a las 18, con una primera parte dedicada exclusivamente al trabajo del jurado, compuesto por 55 referentes del periodismo y del ámbito deportivo.

Ellos serán los responsables de elegir al atleta más destacado de 2025, una tarea que combina reconocimiento, responsabilidad y una mirada integral sobre todo lo realizado por los 25 nominados a lo largo de la temporada.

El jurado estará integrado por periodistas de LA GACETA y de otros medios, además de autoridades deportivas provinciales. Ellos son: Aixa Chaila, Alejandro Mopty, Álvaro Galindo, Álvaro Jurao, Ana Sofía Bollea, Ana Pedraza, Ariel Ibáñez, Ariel Lapetina, Ariel Martos, Augusto Arquez, Benjamín Papaterra, Carlos Chirino, Carlos OardiCarlos Werner, Carolina Glasberg, Catalina Majul, Cristian Heredia García, Daniel Fernández, Daniel Pérez, Darío Conticello, Diego CaminosEduardo Herrera, Emir Caferro, Facundo Valero, Federico Barbá, Federico Sassi Colombres, Félix Cerrutti, Fernando Vidal Sanz, Francisco Espinoza, Francisco Javier Japaze, Gastón Gómez, Gonzalo Cabrera TerrazasGuillermo Monti, Gustavo Rodríguez, Inés Frías Silva, Josefina Zelada, Juan Luna, Julio Rubino, Leo Noli, Luciana Flores, Luis Bianchini, Mariana Cordero, Mariana Segura, Nicolás Iriarte, Pedro Caram, Raúl Aredes, Ricardo Bussi, Roberto Sánchez, Rubén Urueña, Santiago Re, Solana Villagrán, Teresa Barrionuevo, Tomás Gray y Walter Maximiliano Germán.

La votación se realizará bajo supervisión del escribano público Álvaro Sobrecasas. En caso de empate, tal como ocurrió por primera vez en 2023, la definición quedará en manos de los editores de Deportes, Alejandra Casas Cau y Bruno Farano, quienes actúan como presidentes del jurado.

