Vuelve la Fiesta del Deporte: más categorías, más premios y mucha participación del público

La icónica gala de LA GACETA celebrará su 21ª edición este lunes 15 de diciembre, con la incorporación de nuevas disciplinas, un reconocimiento especial a la trayectoria y la votación abierta para elegir al “Deportista de la Gente”.

LA ÚLTIMA EDICIÓN. En 2024, al premio mayor se lo llevó Nicolás Sánchez. LA ÚLTIMA EDICIÓN. En 2024, al premio mayor se lo llevó Nicolás Sánchez.
Hace 35 Min

La Fiesta del Deporte, la tradicional ceremonia anual de LA GACETA, que reconoce a los atletas tucumanos más destacados, tendrá este año su 21° edición. La gala se realizará el lunes 15 de diciembre, a partir de las 20, en el Sheraton Tucumán Hotel, y contará con varias novedades respecto a las últimas ediciones.

Realizada por primera vez en 2002, la ceremonia nació para reconocer, difundir y prestigiar el talento de todos los deportistas de la provincia. Ese espíritu se ha mantenido a lo largo de dos décadas y vuelve a renovarse en una edición que incorporará nuevas disciplinas y un reconocimiento especial a la trayectoria deportiva.

Más disciplinas en la "Fiesta del Deporte"

A las ya tradicionales, este año se le sumarán futsal, handball, natación, pádel, patín y sóftbol, ampliando de esa manera el espectro de deportistas alcanzados por la premiación. Con estas incorporaciones, la Fiesta del Deporte reconocerá a competidores de 25 disciplinas, cada una con su ganador o ganadora anual.

Además, como es habitual, habrá menciones especiales al mérito y a la trayectoria, un rubro que fue inaugurado el año pasado con la entrega formal del “Premio a la Trayectoria”, que se incorporó de forma estable al programa de la gala.

Cómo se vota y criterios de selección

La jornada comenzará a las 18 con la votación a cargo de un jurado de notables, compuesto por periodistas de la sección Deportes (y de otras áreas de LA GACETA), especialistas de distintos medios y autoridades deportivas de la provincia. Cada miembro recibirá el currículum anual de los deportistas nominados y votará al que considere el Deportista Tucumano del Año durante una ceremonia en uno de los salones del hotel.

El criterio se mantiene tal como había sido en ediciones anteriores: que el atleta sea tucumano, y que haya competido durante el año en la provincia, en forma total o parcial o que haya representado a alguna asociación de nuestra provincia. Por ese motivo, quienes hayan competido únicamente en otros equipos del país o en el exterior no pueden ser elegibles.

El premio del la gente

Como en cada gala, el público podrá elegir a su favorito a través de una encuesta en LAGACETA.COM. El reconocimiento al “Deportista de la Gente” se anunciará antes de la entrega del galardón mayor. En la edición 2024, el ganador de la votación popular fue Maximiliano José Paz (pato).

La ceremonia será transmitida en vivo por LG Play, Flow y Canal 12 de CCC.

Los últimos ganadores de la gran fiesta

En 2024, el premio al Deportista del Año fue para Nicolás Sánchez, histórico apertura de Los Pumas, en reconocimiento a su trayectoria, su vigencia deportiva y su impacto en el rugby mundial.

En tanto el año anterior, en 2023, el tirador Joaquín Cisneros, campeón sudamericano de fosa olímpica, se había quedado con la distinción principal tras desempatar en la votación con la biker María Emilia Filgueira. La voleibolista Julieta Medina Sarmiento, campeona sudamericana Sub-17, había sido la favorita del público en aquella ocasión.

San Miguel de TucumánNicolás SánchezFiesta del Deporte
