Vuelve la Fiesta del Deporte: más categorías, más premios y mucha participación del público

Cómo se vota y criterios de selección

La jornada comenzará a las 18 con la votación a cargo de un jurado de notables, compuesto por periodistas de la sección Deportes (y de otras áreas de LA GACETA), especialistas de distintos medios y autoridades deportivas de la provincia. Cada miembro recibirá el currículum anual de los deportistas nominados y votará al que considere el Deportista Tucumano del Año durante una ceremonia en uno de los salones del hotel.