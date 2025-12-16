Escándalo en San Lorenzo: Moretti abandonó la reunión, denunciaron un incidente con un hincha y la oposición pide renuncias masivas

Lo que estaba planificado como una jornada clave para reorganizar la vida institucional del "Ciclón" derivó en un episodio bochornoso en las entrañas del Nuevo Gasómetro. La reunión de Comisión Directiva, programada para tratar temas urgentes, se rompió abruptamente cuando el presidente Marcelo Moretti decidió retirarse del palco, forzando un cuarto intermedio hasta las 17, mientras desde la oposición exigen su renuncia inmediata.
Una salida tumultuosa y denuncias cruzadas
El clima en Boedo pasó de tenso a incontrolable cerca de las 13. En lugar de debatir, la situación escaló hasta que el mandatario azulgrana abandonó el recinto. Testigos presenciales relataron un hecho grave durante su partida: aseguraron que la camioneta en la que Moretti viajaba como acompañante habría embestido a un hincha que circulaba en bicicleta por las inmediaciones del estadio.
A raíz de su intempestiva salida, nueve vocales de la dirigencia se dirigieron directamente a la Fiscalía para radicar una denuncia por "abandono del club". A pesar del escándalo, Moretti ratificó tiempo después que continuará al frente de la institución, descartando por el momento su dimisión.
Los temas que quedaron pendientes
La agenda del día era pesada y crucial para el futuro inmediato de San Lorenzo. Sobre la mesa quedaron sin resolver puntos críticos como el pedido de quiebra iniciado por el fondo AIS Investment Fund, la aprobación del Balance 2023/2024 y la consideración de las licencias solicitadas por dos figuras clave del oficialismo: el secretario Martín Cigna y la tesorera Carina Farías.
La furia de la oposición
Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar, exponiendo la fractura total en la política del club. Marcelo Culotta, referente opositor, fue lapidario en su cuenta de X tras el levantamiento de la sesión: "el cobarde Marcelo Moretti se retiró del palco del estadio sin tratamiento de los temas, solicitando cuarto intermedio hasta las 17. Este mamarracho pretendió hacer un monólogo impresentable el cual interrumpimos y se fue".
Por su parte, César Francis también utilizó la misma red social para calificar lo sucedido y exigir una salida drástica a la crisis: "muchachos, renuncien todos de una buena vez para no seguir sumando papelones. ¡Sin acefalía no habrá salida! ¡Todos corresponsables!", detalla el posteo.
Con la promesa de retomar el diálogo a las 17, San Lorenzo queda en una encrucijada vital: lograr un consenso mínimo para gobernar o caer en una acefalía de autoridades que podría profundizar aún más la crisis del club.