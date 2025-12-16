Escándalo en San Lorenzo: Moretti abandonó la reunión, denunciaron un incidente con un hincha y la oposición pide renuncias masivas

La furia de la oposición

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar, exponiendo la fractura total en la política del club. Marcelo Culotta, referente opositor, fue lapidario en su cuenta de X tras el levantamiento de la sesión: "el cobarde Marcelo Moretti se retiró del palco del estadio sin tratamiento de los temas, solicitando cuarto intermedio hasta las 17. Este mamarracho pretendió hacer un monólogo impresentable el cual interrumpimos y se fue".