San Lorenzo, en su punto más crítico: el plantel tomó una medida que profundiza la crisis del club

La mañana en Boedo no hizo más que ponerle imagen a un derrumbe que se veía venir. El plantel profesional de San Lorenzo decidió no salir a la cancha auxiliar para entrenarse y dejó expuesta, una vez más, la profundidad de una crisis que golpea al club en todos los frentes. La medida fue contundente. Los jugadores reclaman el pago de los premios por la clasificación a la próxima Copa Sudamericana, dinero que la dirigencia había prometido antes de las vacaciones y que nunca llegó.