Cómo hacer un gran repelente casero con solo un ingrediente

Llegó el verano y, con el ascenso de las temperaturas, las calles y hogares enfrentan nuevamente la presencia de mosquitos. Aunque durante los últimos meses la situación dio un respiro, los expertos prevén un incremento notable de la población de estos insectos para la temporada alta. Ante la amenaza de picaduras y el riesgo latente de enfermedades como el dengue, el ingenio popular se activa para encontrar métodos de protección eficaces.