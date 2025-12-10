Secciones
Sin harina ni azucar: tres recetas navideñas de budines

Conozca cómo replicar estas variantes sin harina ni azúcar, sin perder demasiado tiempo de preparación.

Sin harina ni azucar: tres recetas navideñas de budines
Hace 3 Hs

Empezó noviembre y en varias ciudades argentinas se percibe el espíritu de la Navidad, aunque todavía falta poco más de un mes para la celebración. Pese a la espera, en distintos locales comerciales dieron paso a la decoración típica, e incluso existe gente que ya comenzó un entrenamiento culinario para sorprender a sus familiares o amigos durante estas Fiestas.

En esa sintonía, acercamos tres ideas de budines que resultan saludables. Este plato de origen inglés forma parte de la tradicional mesa navideña en Argentina cada año. Conozca cómo replicar estas variantes sin harina ni azúcar, sin perder demasiado tiempo de preparación.

Receta: Budín de banana y nuez

Ingredientes:

-3 huevos.

-2 bananas maduras pisadas.

-1/2 taza de yogur natural.

-300 g de harina de almendras.

-1 cucharadita de polvo de hornear.

-150 g de nueces picadas.

Para comenzar la preparación, encienda el horno a una temperatura de 180 °C. Bata los huevos de forma intensa hasta que gane espuma, y añada las bananas pisadas para lograr una pasta homogénea. Después, incorpore el yogur y las nueces picadas, unificando todo el contenido.

Luego, agregue la harina de almendras en forma de lluvia y añada el polvo de hornear. Mezcle la preparación para integrar todos los componentes. Vierta la pasta en un molde para budín, previamente enmantecado y enharinado, cocinando a fuego medio por 35 minutos. Desmolde el postre cuando esté frío.

Receta: Budín de manzana rallada

Ingredientes:

-2 manzanas ralladas sin cáscara.

-2 huevos.

-1 taza de harina de avena.

-1 cucharadita de polvo de hornear.

-1/2 taza de leche.

-1/4 taza de aceite de girasol.

-1 cucharadita de canela.

-3 cucharadas de estevia.

Para iniciar la elaboración, encienda el horno a 180 °C, y en un bol bata los huevos enérgicamente hasta que ganen volumen. Añada la estevia y el aceite de girasol, revolviendo hasta unificar todos los líquidos. Luego, incorpore la manzana rallada a la mezcla.

Progresivamente, integre la harina de avena y el polvo de hornear. Sume la leche a medida que resulte necesario para formar una pasta de consistencia espesa. Espolvoree la canela para finalizar. Vierta la preparación en un molde enharinado y enmantecado, enviándolo al horno por 40 minutos a temperatura media. Deje enfriar el budín dentro del horno cuando esté listo.

Receta: Budín de miel y chocolate

Ingredientes:

-3 huevos.

-1 cucharadita de polvo de hornear.

-3 cucharadas de miel.

-200 g de chips de chocolate.

-300 g de harina de almendras.

-1/4 taza de aceite.

Precaliente el horno a 180 °C para la cocción. En un bol bata los huevos con energía hasta que aumente su volumen, y vuelque las cucharadas de miel. Cuando obtenga un resultado uniforme, añada la taza de aceite e incorpore todo a la mezcla.

Poco a poco, integre la harina de almendras a la base húmeda. Agregue las chispas de chocolate a la pasta. Vuelque la mezcla en el budín previamente enmantecado y enharinado. Lleve a cocción el budín en el horno precalentado a temperatura media durante 35 minutos y espere a que se enfríe dentro del artefacto una vez listo.

