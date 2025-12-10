Sin harina ni azucar: tres recetas navideñas de budines

Empezó noviembre y en varias ciudades argentinas se percibe el espíritu de la Navidad, aunque todavía falta poco más de un mes para la celebración. Pese a la espera, en distintos locales comerciales dieron paso a la decoración típica, e incluso existe gente que ya comenzó un entrenamiento culinario para sorprender a sus familiares o amigos durante estas Fiestas.