Se aproxima el eclipse más largo de la historia: ¿cuándo, dónde y a qué hora será?

Desinformación sobre el eclipse

En las redes sociales circulan afirmaciones que exageran la magnitud del evento, como que todo el planeta quedará en la oscuridad o que es un fenómeno irrepetible en cientos de años. Ambas aseveraciones son incorrectas y no se ajustan a la realidad astronómica. La oscuridad total únicamente se experimentará dentro de la franja específica por donde pasa la sombra del eclipse, mientras que para el resto del mundo el evento resultará parcial o directamente invisible.