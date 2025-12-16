Se aproxima el eclipse más largo de la historia: ¿cuándo, dónde y a qué hora será?

El 2 de agosto de 2027, el cielo del hemisferio oriental experimentará un evento astronómico sin precedentes recientes: un eclipse solar total. Durante más de seis minutos de oscuridad completa, la Luna ocultará por completo al Sol. Los astrónomos ya consideran este fenómeno como el más prolongado sobre tierra firme en todo el siglo XXI, estableciendo un nuevo hito en los registros.
La NASA y diversos observatorios internacionales coinciden en la magnitud de este eclipse. La duración máxima de la fase de totalidad alcanzará exactamente los 6 minutos y 22 segundos. Esta cifra resulta inusual, situando al evento muy por encima de la extensión de los eclipses presenciados en las últimas décadas.
¿Qué hace que este eclipse es diferente a los anteriores?
Este récord en la duración del eclipse se explica por una combinación inusual de factores orbitales. Durante el evento, la Luna se encontrará en perigeo, su punto más próximo a la Tierra. Esta cercanía permite que su sombra sobre nuestro planeta sea más amplia y profunda, cubriendo el disco solar por un período mayor.
Simultáneamente, la trayectoria de la sombra del eclipse cruzará regiones cercanas al ecuador terrestre. En esta zona, la sombra lunar se desplaza a una velocidad menor sobre la superficie. Esta "danza" entre el Sol, la Luna y la Tierra facilita una fase de oscuridad prolongada. Un evento de tal extensión no se repetirá hasta que el siglo XXII esté avanzado.
Aunque el eclipse solar de 2027 podrá verse de forma parcial en amplias zonas de Europa, África y Asia, solo una franja de aproximadamente 258 kilómetros de ancho experimentará la totalidad absoluta.
-España
-Marruecos
-Argelia
-Túnez
-Libia
-Egipto
-Sudán
-Arabia Saudita
-Yemen
-Somalia
Desinformación sobre el eclipse
En las redes sociales circulan afirmaciones que exageran la magnitud del evento, como que todo el planeta quedará en la oscuridad o que es un fenómeno irrepetible en cientos de años. Ambas aseveraciones son incorrectas y no se ajustan a la realidad astronómica. La oscuridad total únicamente se experimentará dentro de la franja específica por donde pasa la sombra del eclipse, mientras que para el resto del mundo el evento resultará parcial o directamente invisible.
Si bien su duración es excepcional, este no será el último eclipse de larga extensión en la historia. Aunque se trata del eclipse más notable de este siglo por el tiempo que la Luna cubrirá al Sol, otros eclipses de duración similar o superior se producirán en el futuro, solo que no en las próximas décadas.