El eclipse solar más largo en 100 años ya tiene fecha: cuándo ocurrirá y por qué este fenómeno será único

El 2 de agosto de 2027, el mundo será testigo del eclipse solar total más largo del siglo XXI, un espectáculo astronómico que ofrecerá 6 minutos y 23 segundos de oscuridad absoluta, una duración excepcional que no volverá a repetirse hasta dentro de varias décadas. La NASA ya lo anticipa como el eclipse más extenso en más de cien años, y la comunidad científica lo considera un evento irrepetible tanto por su particular alineación como por las regiones del mundo que atravesará.