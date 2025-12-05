Última súper Luna llena de 2025: no volverá a verse hasta dentro de 18 años

Con la llegada del verano en el hemisferio sur, la Luna se ve cada vez menos por la potencia del Sol. Por eso hay que aprovechar cada oportunidad de contemplar el astro nocturno cuando se encuentra en su máximo esplendor. Esta semana, el satélite natural de la Tierra se verá de un modo particular: será la última súper Luna llena de 2025.
Aunque el fenómeno comenzó durante la madrugada de este viernes, todavía será posible verla. Durante horas de la noche, antes de la medianoche, la súper Luna se verá en todo su esplendor si las condiciones climáticas lo permiten. Así, cada sitio del mundo podrá verla en diferentes momentos del viernes, porque se espera que esté completamente visible.
Qué es una súper Luna llena
Súper Luna es el término popular que se emplea para hacer referencia a un tamaño peculiar del astro. La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) explica que no designa un término o un fenómeno astronómico en particular, sino que es simplemente una Luna que coincide con un punto particular de su órbita. Que sea Luna llena significa que se verá completamente en el cielo porque ninguna de sus partes será tapada por la sombra de la Tierra.
Se utiliza para señalar aquellas lunas llenas que ocurren cuando la Luna está cerca del perigeo, es decir, el punto en su trayectoria donde se encuentra a menor distancia de la Tierra. Aunque no es un concepto científico formal, sí es cierto que en estas ocasiones la Luna llena puede percibirse un poco más grande y brillante, algo que muchas personas notan y disfrutan observar, según información de la UNC.
Una súper Luna llena que no se verá pronto
La revista National Geographic publicó un artículo en el que aseguró que la súper Luna llena no volverá a verse hasta dentro de 18 años. Durante esta Luna llena, el astro nocturno estará más alto que cualquier otra Luna llena, lo que garantizará que pueda verse incluso desde las ciudades más iluminadas.
Los amantes de la observación del cielo deberán aprovechar esta ocasión y preparar sus telescopios. El satélite se ubicará cerca de los 356.980 kilómetros. Hacia la madrugada la Luna se verá entre un 7% y un 15% más grande. Su brillo también aumentará –se estima que en un 15%– y se apreciará mejor en los sitios en que el cielo esté despejado.