Última súper Luna llena de 2025: no volverá a verse hasta dentro de 18 años

Qué es una súper Luna llena

Súper Luna es el término popular que se emplea para hacer referencia a un tamaño peculiar del astro. La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) explica que no designa un término o un fenómeno astronómico en particular, sino que es simplemente una Luna que coincide con un punto particular de su órbita. Que sea Luna llena significa que se verá completamente en el cielo porque ninguna de sus partes será tapada por la sombra de la Tierra.