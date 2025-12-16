Sofía "La Reini" Gonet incomodó a su entrevistado en la gala de los Martín Fierro: "es de mujeres y los gays"

La entrevista concluyó con un comentario que desató la polémica: "Ay, no sabía. Me muero. ¿Pero cómo que no te gusta la moda si sos gay?", lanzó La Reini. Poggi cerró la interacción con una respuesta punzante y llena de ironía: "Sí, pero tampoco me gusta el fútbol". Tras la difusión, el cruce se viralizó en redes. Allí, numerosos usuarios cuestionaron el alcance de las preguntas en ese contexto y la manera en que se manejó un tema tan íntimo como la sexualidad. Por otro lado, algunos defendieron la naturalidad del intercambio y elogiaron la habilidad de Poggi para sortear una situación tan incómoda.