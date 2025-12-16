Sofía "La Reini" Gonet incomodó a su entrevistado en la gala de los Martín Fierro: "es de mujeres y los gays"

Los Martín Fierro de Streaming 2025 dejaron un momento que llamó la atención tiempo despues de la ceremonia. Un recorte de Sofía Gonet o "La Reini" mientras presentaba al periodista Diego Poggi, en el que la incomodidad fue indisimulable.
Los comentarios de La Reini se destacaron debido a generalizaciones de género y sexualidad. Todo comenzó cuando aseguró que "Es de mujeres y los gays. El tema de los looks", y continuó con una seguidilla de comentarios irónicos e incrementó la confusión de Sofía.
Los comentario de "La Reini" sobre la comunidad gay
El incidente se desarrolló durante una entrevista que La Reini realizaba a Poggi en la alfombra roja previa al evento. La influencer inició la conversación de forma relajada, preguntándole sobre su vestimenta y deslizando un comentario que acaparó la atención: "Los gays. El tema de los looks". Poggi, tratando de aligerar la situación con humor, replicó: "Yo soy... pero no. Soy trucho, no me sale". Este comentario distendido rápidamente elevó el tono de la charla.
El diálogo continuó escalando cuando Gonet decidió preguntar directamente y sin rodeos: "¿Vos sos gay?". Poggi, aunque visiblemente incómodo, se mantuvo fiel a su estilo irónico, respondiendo: "Depende del día". Ante la insistencia, La Reini intentó acorralarlo con otra pregunta: "Ay, ¿pero sos bisexual?". El periodista zanjó la cuestión con un evasivo: "No, no, hago lo que puedo".
La entrevista concluyó con un comentario que desató la polémica: "Ay, no sabía. Me muero. ¿Pero cómo que no te gusta la moda si sos gay?", lanzó La Reini. Poggi cerró la interacción con una respuesta punzante y llena de ironía: "Sí, pero tampoco me gusta el fútbol". Tras la difusión, el cruce se viralizó en redes. Allí, numerosos usuarios cuestionaron el alcance de las preguntas en ese contexto y la manera en que se manejó un tema tan íntimo como la sexualidad. Por otro lado, algunos defendieron la naturalidad del intercambio y elogiaron la habilidad de Poggi para sortear una situación tan incómoda.
El look más audaz de La Reini
La presencia de “La Reini” no pasó desapercibida. Consultada en la previa de la ceremonia, dejó en claro que su participación estaría enfocada exclusivamente en el análisis de los outfits de los invitados. “Vamos a estar hablando de moda con total impunidad”, lanzó al aire, evitando cualquier referencia directa al conflicto que en los últimos días dominó las redes sociales.
Fiel a su estilo provocador, Gonet apostó por un atuendo arriesgado que ella misma definió con humor. “Yo dije que venía con un buen look. Vine desnuda con efectos especiales”, comentó entre risas, y agregó una frase que rápidamente se viralizó: “Mi único miedo es perder el conchero”. El look, pensado para destacar en una noche marcada por la exposición mediática, reforzó su perfil irreverente y descontracturado.