El look más osado: "La Reini" se robó todas las miradas en los Martín Fierro de Streaming

Sofía Gonet volvió a captar todas las miradas en los Premios Martín Fierro de Streaming, donde hizo su aparición en la alfombra roja en medio del fuerte escándalo mediático que la enfrenta a Homero Pettinato. Lejos de esquivar la exposición, la influencer eligió un look audaz y un rol claro dentro del evento: opinar de moda sin filtros.
El look más audaz
La presencia de “La Reini” no pasó desapercibida. Consultada en la previa de la ceremonia, dejó en claro que su participación estaría enfocada exclusivamente en el análisis de los outfits de los invitados. “Vamos a estar hablando de moda con total impunidad”, lanzó al aire, evitando cualquier referencia directa al conflicto que en los últimos días dominó las redes sociales.
Fiel a su estilo provocador, Gonet apostó por un atuendo arriesgado que ella misma definió con humor. “Yo dije que venía con un buen look. Vine desnuda con efectos especiales”, comentó entre risas, y agregó una frase que rápidamente se viralizó: “Mi único miedo es perder el conchero”. El look, pensado para destacar en una noche marcada por la exposición mediática, reforzó su perfil irreverente y descontracturado.
La polémica con Homero Pettinato
La aparición pública se dio horas después de que se reavivara la polémica con Homero Pettinato. En las últimas horas, la cuenta de Instagram @lomaspopucom difundió una imagen del conductor junto a una amiga durante un recital de Fonso y Las Paritarias, acompañada por versiones que aseguraban que habían sido vistos a los besos. La publicación generó una fuerte reacción de Gonet.
A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió capturas de supuestos chats privados con Pettinato, fechados el sábado 13 de diciembre, en los que se leen mensajes de alto voltaje. En esas conversaciones, él la habría insultado con calificativos despectivos, mientras que ella lo acusó de mentir y expuso presuntas conductas problemáticas.
Tras la viralización del conflicto, Homero Pettinato salió a responder públicamente. El integrante del ciclo Sería Increíble (Olga) negó cualquier vínculo amoroso con la joven que lo acompañaba en el recital y desmintió las acusaciones, además de cuestionar la actitud de su expareja.