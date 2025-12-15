El look más osado: "La Reini" se robó todas las miradas en los Martín Fierro de Streaming

La polémica con Homero Pettinato

La aparición pública se dio horas después de que se reavivara la polémica con Homero Pettinato. En las últimas horas, la cuenta de Instagram @lomaspopucom difundió una imagen del conductor junto a una amiga durante un recital de Fonso y Las Paritarias, acompañada por versiones que aseguraban que habían sido vistos a los besos. La publicación generó una fuerte reacción de Gonet.