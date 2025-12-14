Chats cargados de insultos: la polémica conversación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato

El sábado se desató una gran polémica en el mundo digital luego de que Sofía Gonet, conocida en redes como "La Reini", filtró las conversaciones que mantuvo con su expareja, Homero Pettinato. Los mensajes, llenos de insultos, reproches y fuertes acusaciones cruzadas, evidencian la naturaleza violenta de la relación que Gonet y el conductor mantenían. Este conflicto personal pronto se transformó en un escándalo público que capturó la atención del espectáculo.
El detonante de esta confrontación se atribuye a la asistencia de Homero Pettinato a un recital, acompañado por una amiga, donde se especuló que existió un acercamiento romántico. La influencer recriminó a Pettinato la falta de contacto durante casi un día. El periodista Homero Pettinato, cansado de las especulaciones y la imagen negativa que generaron sus respuestas, decidió exponer su versión de los hechos, revelando el calvario personal que, según él, padece desde hace un año.
El conflicto entre ambos y los mensajes
La polémica se intensificó cuando Sofía Gonet expuso públicamente una conversación que describe como "sumamente agresiva". En estos diálogos, se encuentran frases muy duras como "Sos un mentiroso total", "me mentiste todo este tiempo" y "me volviste loca". Además, en uno de los textos, Gonet sugiere que ella fue quien sostuvo económicamente la relación, mientras que en otros se evidencia un profundo desgaste emocional.
La influencer tomó la decisión de publicar las capturas de pantalla, señalando que "Y después la mala de la película fui yo", sugiriendo que optó por callar la situación durante mucho tiempo. La decisión de Gonet de compartir estos chats violentos forzó a Homero Pettinato a dar la cara en sus historias de Instagram, donde explicó que los mensajes más agresivos que él envió fueron producto del hartazgo ante las provocaciones de su expareja.
La Versión de Homero Pettinato
El conductor del programa de streaming "Olga" relató las graves agresiones verbales que, según él, recibía de Gonet cuando se enojaba. Pettinato detalló que ella le decía: "no vales dos mangos, drogadicto de m..., falopero, poco hombre, basura, no te quiere nadie, no tenés talento, no tenés humor, tu trabajo es una mierda”. Homero explicó que la violencia de sus propias respuestas se debía a que se "cansó" de las "barbaridades" que ella le decía.
Homero admitió que aún desea continuar con la relación. Sin embargo, también reconoció que soportó de todo, incluyendo "manipulaciones, controles, amenazas de muerte, amenazas de prenderme fuego el departamento, amenazas de escracharme públicamente inventando cosas". Concluyó su descargo entre sollozos, afirmando que no quería exponer a nadie, pero lo hacía por "miedo de las cosas que pueda inventar y decir ahora para que yo no trabaje más".