Secciones
SociedadActualidad

Chats cargados de insultos: la polémica conversación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato

Los mensajes, llenos de insultos, reproches y fuertes acusaciones cruzadas, evidencian la naturaleza violenta de la relación que Gonet y el conductor mantenían.

Chats cargados de insultos: la polémica conversación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato Edición de foto: TN
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

El sábado se desató una gran polémica en el mundo digital luego de que Sofía Gonet, conocida en redes como "La Reini", filtró las conversaciones que mantuvo con su expareja, Homero Pettinato. Los mensajes, llenos de insultos, reproches y fuertes acusaciones cruzadas, evidencian la naturaleza violenta de la relación que Gonet y el conductor mantenían. Este conflicto personal pronto se transformó en un escándalo público que capturó la atención del espectáculo.

La leyenda del tenis que sorprendió en La Bombonera y mantuvo la “cábala” de los famosos en Boca

La leyenda del tenis que sorprendió en La Bombonera y mantuvo la “cábala” de los famosos en Boca

El detonante de esta confrontación se atribuye a la asistencia de Homero Pettinato a un recital, acompañado por una amiga, donde se especuló que existió un acercamiento romántico. La influencer recriminó a Pettinato la falta de contacto durante casi un día. El periodista Homero Pettinato, cansado de las especulaciones y la imagen negativa que generaron sus respuestas, decidió exponer su versión de los hechos, revelando el calvario personal que, según él, padece desde hace un año.

El conflicto entre ambos y los mensajes

La polémica se intensificó cuando Sofía Gonet expuso públicamente una conversación que describe como "sumamente agresiva". En estos diálogos, se encuentran frases muy duras como "Sos un mentiroso total", "me mentiste todo este tiempo" y "me volviste loca". Además, en uno de los textos, Gonet sugiere que ella fue quien sostuvo económicamente la relación, mientras que en otros se evidencia un profundo desgaste emocional.

La influencer tomó la decisión de publicar las capturas de pantalla, señalando que "Y después la mala de la película fui yo", sugiriendo que optó por callar la situación durante mucho tiempo. La decisión de Gonet de compartir estos chats violentos forzó a Homero Pettinato a dar la cara en sus historias de Instagram, donde explicó que los mensajes más agresivos que él envió fueron producto del hartazgo ante las provocaciones de su expareja.

Chats cargados de insultos: la polémica conversación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato
Chats cargados de insultos: la polémica conversación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato

La Versión de Homero Pettinato 

El conductor del programa de streaming "Olga" relató las graves agresiones verbales que, según él, recibía de Gonet cuando se enojaba. Pettinato detalló que ella le decía: "no vales dos mangos, drogadicto de m..., falopero, poco hombre, basura, no te quiere nadie, no tenés talento, no tenés humor, tu trabajo es una mierda”. Homero explicó que la violencia de sus propias respuestas se debía a que se "cansó" de las "barbaridades" que ella le decía.

Homero admitió que aún desea continuar con la relación. Sin embargo, también reconoció que soportó de todo, incluyendo "manipulaciones, controles, amenazas de muerte, amenazas de prenderme fuego el departamento, amenazas de escracharme públicamente inventando cosas". Concluyó su descargo entre sollozos, afirmando que no quería exponer a nadie, pero lo hacía por "miedo de las cosas que pueda inventar y decir ahora para que yo no trabaje más".

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Evelyn Botto, la nueva novia de Fede Bal: todo sobre la pareja del momento

Quién es Evelyn Botto, la nueva novia de Fede Bal: todo sobre la pareja del momento

Ana de Armas habló de su amistad con Keanu Reeves tras su separación con Tom Cruise

Ana de Armas habló de su amistad con Keanu Reeves tras su separación con Tom Cruise

Lo más popular
El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza
1

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal
2

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad
3

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física
4

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD
5

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

Osos dormilones, águilas agudas y “homeless” poderosos
6

Osos dormilones, águilas agudas y “homeless” poderosos

Más Noticias
Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

Llegan las Gemínidas, la lluvia de estrellas más intensa del año: el horario de este espectáculo imperdible

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Tensión en Congreso primera cuadra: la Municipalidad ordenó desalojar a los vendedores ambulantes

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Cuál es la playa de Brasil más cercana a Argentina para visitar en el verano 2026: todo lo que tenés que saber

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Alerta naranja en Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero: ¿a qué hora empezarán las tormentas?

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Comentarios