Chats cargados de insultos: la polémica conversación entre Sofía Gonet y Homero Pettinato

La influencer tomó la decisión de publicar las capturas de pantalla, señalando que "Y después la mala de la película fui yo", sugiriendo que optó por callar la situación durante mucho tiempo. La decisión de Gonet de compartir estos chats violentos forzó a Homero Pettinato a dar la cara en sus historias de Instagram, donde explicó que los mensajes más agresivos que él envió fueron producto del hartazgo ante las provocaciones de su expareja.