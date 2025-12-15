Secciones
Martín Fierro del Streaming: oro para el Conicet y empate para Olga y Luzu TV

La ciencia se llevó el premio más esperado del la primera edición de estos Martín Fierro.

Damián Betular y Paula Chaves fueron los conductores del Martín Fierro del Streming. Damián Betular y Paula Chaves fueron los conductores del Martín Fierro del Streming. Foto: Prensa Martín Fierro
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Este domingo por la noche se celebraron los Premios Martín Fierro del Streaming 2025. La ceremonia fue co-organizada por Olga y Telefe y contó con cientos de invitados en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El gran ganador de la noche y quien se quedó con el Martín Fierro de Oro fue el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por su transmisión desde las profundidades del océano. Además del oro, la emisión “Fondo del Mar” se quedó con el reconocimiento a Mejor Transmisión Especial.

Premios Martín Fierro de Cine 2025: la lista completa de los ganadores

Los grandes contrincantes de la noche quedaron en un marcado empate: tanto Luzu TV, de Nicolás Occhiato, como Olga, de los hermanos Luis y Bernarda Cella, recibieron ocho estatuillas cada uno. Alejado, pero en tercer lugar quedó el canal Gelatina, de Pedro Rosemblat, que se quedó con dos estatuillas. Por su parte, Vorterix, de Mario Pergolini y Bondi, de Mariano Chihade, se llevaron un premio cada uno. Blender fue el gran olvidado de la noche, porque perdió todas las categorías en las que había recibido una nominación.

Ganadores del Martín Fierro del Streaming

Conducción femenina

1. Nati Jota - OLGA (ganadora)

2. Malena Pichot - Futurock

3. Paula Chaves - OLGA

4. Vicky Garabal - Luzu

5. La Tora - luzu y TLF Streams

6. Sofi Martinez - TLF Streams

Conducción masculina

1. Luquita Rodríguez - Vorterix (ganador)

2. Tomás Rebord - Blender

3. Migue Granados - OLGA

4. Nicolás Occhiato - Luzu

5. Ángel de Brito - Bondi

6. Pedro Rosemblat - Gelatina

Co-conducción femenina

1. Lía Copello - Gelatina

2. Flor Jazmín - Luzu

3. Gime Accardi - OLGA

4. Yoyi Francella - Luzu (ganadora)

5. Agos Palazzolo - Vorterix

6. Juli Poggio - La casa 

Co-conducción masculina

1. Juan Ruffo - Blender

2. Germán Beder - Vorterix

3. Damián Betular - OLGA (ganador)

4. Marcos Aramburu - Gelatina

5. Santi Talledo - Luzu

6. Sebastián Manzoni - La casa

Voz periodística

1. Iván Schargrodsky - Cenital (ganador)

2. Luciana Geuna - OLGA

3. Flor Halfon - Gelatina

4. Esteban Trebucq - Bondi

5. Carolina Amoroso - Infobae

6. Gonzalo Aziz - La Casa

Figura humorística femenina

1. Malena Guinzburg - Vorterix 

2. Charo López - Gelatina

3. Noe Custodio - OLGA & Gelatina

4. Momi Giardina - Luzu (ganadora)

5. Anita Esposito - Luzu

6. Anacleta - Blender 

Figura humorística masculina

1. Guille Aquino - Blender

2. Nachito Saralegui - Vorterix

3. Pelao Khe - OLGA

4. El Trinche - Luzu 

5. Martín Garabal - Luzu (ganador)

6. Rober Galati - Vorterix

7. ⁠Leo Greco - canal 22

Entrevistador

1. Miguel Granados - OLGA

2. Pedro Rosemblat - Gelatina

3. Julia Mengolini - Futurock

4. Juan Pablo Varsky - Clank! (ganador)

5. Andrés Duka - Carnaval 

6. Mili Hadad - Infobae

Voz periodística deportiva

1. Pablo Giralt - Mobile Sports

2. Nani Senra - AZZ

3. Gastón Edul - OLGA

4. Seba Varela del Río - Vorterix y AFA Estudio

5. Flavio Azzaro - AZZ (ganador)

6. Octavio Gencarelli - Gelatina

7. ⁠Diego Díaz - picado TV

Columnista

1. Paulo Kablan - OLGA 

2. Barbano - Luzu

3. Iván Schargrodsky - Blender

4. Emiliano Goggia - Gelatina

5. Naty Maldini - Futurock

6. Seba De Caro - Gelatina (ganador)

Talento revelación

1. Tomás Limansky - Gelatina

2. Anacleta - Blender

3. Ángela Torres - Luzu (ganadora)

4. Marcos Giles - Vorterix y Luzu

5. Luli González - OLGA

6. Lola Latorre - La Casa

Dupla del año

1. Luli y Morte - OLGA

2. Germán Beder & Joaco Cavanna - Vtx (ganadores)

3. Momi Giardina & Santi Talledo - Luzu

4. Pepe Ochoa y Fede Bongiorno - Bondi

5. Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu - Gelatina

6. Marcos Giles & Angela Torres - Luzu

Streamer

1. Martín Cirio

2. La cobra

3. Davo (ganador)

4. Spreen

5. Mernosketti

6. Coker

7. Juli Manzotti

Magazine

1. AQN - Luzu

2. SI - OLGA (ganadora)

3. Rumis - La Casa

4. Escucho ofertas - Blender

5. Deja que entre el sol - Vorterix

6. Tengo capturas - La Casa

7. Se picó - República z

Interés general

1. NDN - Luzu (ganador)

2. PLM - Vorterix

3. Hay algo ahí - Blender

4. Bestia Bebé - Futurock

5. TDT - OLGA

6. Story time - Bondi

Semanal

1. Los no talentos - LUZU

2. Mi primo es Así - OLGA (ganador)

3. Xtream Master - Luzu

4. Bang Bang - Gelatina

5. Reporte minoritario - VTX

6. ⁠Negocios son negocios - Mundo dinero

7. ⁠Estás a tiempo - Stream Room TVP

8. ⁠Ahora en Jaque - Ahora Play

Humorístico

1. SQV - OLGA (ganador)

2. La gambeta - DGO

3. Qué olor - Gelatina

4. Edición Especial - Luzu

5. Viernes Trece - El Trece

6. Cinco minutos mas - Vorterix

Más border del streaming

1. Patria y Familia - Luzu

2. Lo del Turco - La canchita (ganador)

3. ⁠El fin del mundo - Olga

Programa revelación

1. Tapados de Laburo - OLGA (ganador)

2. Se fue larga - Luzu

3. Dopaminas - Vorterix

4. Sumergidas en data - La Casa

5. Había que decirlo - El trece

6. ⁠Maxi mediodia - Ahora Play

Transmisión especial musical

1. Gracias Mercedes - OLGA (ganador)

2. Día Rosarino - OLGA

3. 2do Aniversario - OLGA 

4. Tini - La Casa

5. Gelatón - Gelatina

6. El baile más grande del universo - Universo TV

Transmisión especial

1. 24hs TDT - OLGA

2. Revolución en La Casa - La Casa

3. 20 años de YouTube - Blender

4. LUZU FC - Luzu

5. Stream Conicet (ganador)

Informativo

1. Segurola y Habana - Futurock (ganador)

2. Paraíso Fiscal - OLGA

3. La mañana - Infobae (ganador)

4. Circo Freak - Gelatina

5. Tiempo libre - La Casa

6. Tremenda mañana - Bondi

7. ⁠Divino Tesoro - Murad

Político

1. 540 - Cenital +

2. La misa - Carajo

3. Data Clave - Carnaval

4. Mate Central - Mate

5. Multiverso Fantino - Neura

6. Industria Nacional - Gelatina (ganador)

Deportivo

1. 412 - 412

2. CEF - AZZ (ganador)

3. Golgana - OLGA

4. No se pudo - Vorterix

5. Visitantes - Carnaval

6. Mundial - AFA Estudio

Musical

1. Esto es FA!

2. Algo de música - Luzu

3. Un poco de ruido (ganador)

4. FM Luzu - Luzu

5. Soundtrash - Blender

6. Origamix - Somos origamis & Gelatina

7. Volverme loco - Bombo tv

De actualidad

1. Ángel responde - Bondi (ganador)

2. El ejército de la mañana - Bondi

3. Resu en Vivo - Resumido

4. Desayuno Intermitente - Blender

5. Ya fue todo - Jotax

6. Elijo Creer - Gelatina

7. La posta del espectáculo - Stream room TVP

Mejor contenido on demand

1. La Cruda - OLGA (ganador)

2. Asi somos - LUZU

3. El galpón - Vorterix

4. Esto es cine - Blender

5. Banquete - OLGA

6. Una buena excusa - Gelatina

Stream react

1. La voz Argentina - streams telefe & LUZU TV (ganador)

2. Masterchef Liga Streamers - streams telefe y canales de streamers

3. Gran Hermano - streams telefe

4. Azzaro reacción - AZZ

Programa federal

1. Para el Universo - Universo TV (Córdoba) 

2. Cabaret Voltaire- Brindis (Rosario) 

3. Flojo de papeles - Floyd TV (Mendoza - Ganador)

4. Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones - Ganador)

Mejor producción integral en vivo

1. OLGA (ganador)

2. Luzu

3. Gelatina

4. Blender

5. Vorterix

6. Bondi

Votos del público

Mejor comunidad: Luzu TV

Clip del año: Luzu TV

Martín Fierro de Oro: Stream Conicet: Fondo del mar

