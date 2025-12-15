Martín Fierro del Streaming: oro para el Conicet y empate para Olga y Luzu TV

Este domingo por la noche se celebraron los Premios Martín Fierro del Streaming 2025. La ceremonia fue co-organizada por Olga y Telefe y contó con cientos de invitados en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. El gran ganador de la noche y quien se quedó con el Martín Fierro de Oro fue el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, por su transmisión desde las profundidades del océano. Además del oro, la emisión “Fondo del Mar” se quedó con el reconocimiento a Mejor Transmisión Especial.