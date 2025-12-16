Secciones
El hombre de Santiago Caputo en ARCA: quién es Andrés Vázquez, el nuevo director del organismo

Contador y licenciado en Administración, el funcionario cuenta con más de 30 años de experiencia en inteligencia fiscal y formación en Estados Unidos.

El Gobierno nacional oficializó la designación de Andrés Edgardo Vázquez como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El nombramiento se produjo tras la renuncia de Juan Alberto Pazo, presentada este lunes ante el ministro de Economía, Luis Caputo.

Con este cambio, el Ejecutivo apuesta a reforzar el perfil técnico del organismo. Vázquez, quien hasta ahora se desempeñaba al frente de la Dirección General Impositiva (DGI) tras la disolución de la antigua AFIP, cuenta con más de tres décadas de experiencia en la administración pública, especialmente en áreas de inteligencia fiscal y combate a la evasión. 

Políticamente, se lo identifica como un hombre de estrecha confianza de Santiago Caputo, el asesor estrella del gobierno de Javier Milei.

Un perfil técnico y una formación internacional

Vázquez es Licenciado en Administración y Contador Público por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Sin embargo, el rasgo distintivo de su currículum es su especialización internacional en delitos económicos.

A finales de los 90, el funcionario se capacitó en Estados Unidos con organismos de seguridad de alto nivel. En 1997 participó en el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero del Departamento del Tesoro y, en 1999, realizó cursos de interdicción aeroportuaria e investigación de precursores químicos organizados por el Departamento de Justicia y la DEA (Drug Enforcement Administration).

Esta formación específica en prevención de lavado de activos e investigación financiera se alinea con los objetivos de control y fiscalización que la gestión libertaria busca imprimirle a la nueva agencia de recaudación. 

