El hombre de Santiago Caputo en ARCA: quién es Andrés Vázquez, el nuevo director del organismo

A finales de los 90, el funcionario se capacitó en Estados Unidos con organismos de seguridad de alto nivel. En 1997 participó en el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero del Departamento del Tesoro y, en 1999, realizó cursos de interdicción aeroportuaria e investigación de precursores químicos organizados por el Departamento de Justicia y la DEA (Drug Enforcement Administration).