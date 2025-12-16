Juan Pazo renunció y Andrés Vázquez será su reemplazante al frente del ARCA

Vázquez es Licenciado en Administración y Contador Público, títulos obtenidos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), y posee una sólida formación complementaria en áreas vinculadas al control financiero y la prevención del lavado de activos. A lo largo de su carrera participó en cursos y seminarios tanto a nivel local como internacional, incluyendo capacitaciones dictadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y por organismos del Departamento de Justicia y la DEA.