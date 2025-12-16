Juan Pazo renunció y Andrés Vázquez será su reemplazante al frente del ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) atraviesa una nueva etapa tras la renuncia de Juan Pazo a la dirección ejecutiva del organismo y la designación de Andrés Vázquez como su reemplazante. El cambio de autoridades se conoció durante la madrugada, luego de que el Ministerio de Economía informara oficialmente la decisión y el Gobierno la formalizara a través del Boletín Oficial.
La salida de Pazo fue comunicada inicialmente mediante un mensaje difundido por la cartera económica en redes sociales, donde se precisó que el funcionario le transmitió su decisión al ministro de Economía, Luis Caputo. Horas más tarde, el traspaso quedó oficializado con la publicación del Decreto 890/2025, que aceptó su renuncia a partir del 18 de diciembre de 2025.
En el texto del decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Caputo, se establece la desvinculación de Pazo del cargo de Director Ejecutivo de Arca, organismo autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía. Desde el Gobierno explicaron que la decisión responde a la voluntad del funcionario de regresar al ámbito privado, aunque aclararon que continuará colaborando con el Ejecutivo en iniciativas vinculadas al fortalecimiento del sector productivo y el crecimiento económico.
De manera simultánea, la normativa oficial aceptó la renuncia de Vázquez a su anterior puesto como Director General de la Dirección General Impositiva (DGI), lo que habilitó su designación al frente de Arca. Según detalla el decreto, Vázquez asumirá como Director Ejecutivo del organismo desde el 18 de diciembre para completar el período previsto por ley.
Desde el Ministerio de Economía destacaron que la gestión de Pazo estuvo atravesada por un proceso de reformas profundas en el sistema de recaudación y control aduanero. Entre los principales hitos de su paso por Arca mencionaron la simplificación de regímenes informativos, la puesta en marcha del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, iniciativas orientadas a reducir la carga administrativa y promover la formalización.
Pazo había asumido al frente del organismo el 11 de diciembre de 2024, tras el desplazamiento de Florencia Misrahi por decisión del presidente Milei. Si bien su salida marca el cierre de una etapa, desde el Ejecutivo subrayaron que su experiencia seguirá siendo tenida en cuenta en el diseño de políticas económicas.
La llegada de Vázquez a la conducción de Arca es presentada por el Gobierno como una señal de continuidad en la estrategia tributaria y aduanera impulsada por la actual administración. Con más de tres décadas de trayectoria en el ámbito fiscal, el nuevo titular del organismo cuenta con un perfil técnico y una extensa experiencia en tareas de control, fiscalización y monitoreo impositivo.
Vázquez es Licenciado en Administración y Contador Público, títulos obtenidos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), y posee una sólida formación complementaria en áreas vinculadas al control financiero y la prevención del lavado de activos. A lo largo de su carrera participó en cursos y seminarios tanto a nivel local como internacional, incluyendo capacitaciones dictadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y por organismos del Departamento de Justicia y la DEA.
Su recorrido profesional incluye cargos relevantes dentro de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos y en otras dependencias del Estado relacionadas con la supervisión fiscal. Desde el Gobierno consideran que su experiencia será clave para consolidar los objetivos de Arca en materia de recaudación, control aduanero y combate al fraude, en línea con las prioridades fijadas por el presidente Milei y el ministro Caputo.