Extenderán el régimen conclusional hasta 2029

La iniciativa lleva la firma del presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, con el respaldo de Gerónimo Vargas Aignasse, Rodolfo Ocaranza, Alberto Olea, Alfredo Toscano y Leopoldo Rodríguez. Propone la modificación en la Ley 8.934, para que el Período de Resolución de Causas Pendientes sobre las actuaciones de los Centros Judiciales Capital y Monteros iniciadas con anterioridad a la vigencia del nuevo Código Procesal Penal (Ley 8.933) se extienda hasta el 1 de septiembre de 2029.