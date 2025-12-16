Extenderán el régimen conclusional hasta 2029

La decisión de no incluir en la sesión del jueves a ninguno de los temas vinculados a la reforma electoral acaparó la atención luego de la reunión de Labor Parlamentaria. Sin embargo, en dicho encuentro se acordó tratar en el último debate del año temas de alto impacto, como la prórroga del régimen conclusional hasta septiembre de 2029.
El vicegobernador Miguel Acevedo explicó que la prórroga para poder atender las causas pendientes del viejo código procesal penal fue solicitada por el Poder Judicial y será abordada en la próxima sesión a pesar de que vencía el 1 de septiembre de 2026. Se trata de la segunda prorroga por tres años, ya que en diciembre de 2022 se aprobó extender la vigencia del régimen que inicialmente debía extinguirse en septiembre de 2023.
La iniciativa lleva la firma del presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, con el respaldo de Gerónimo Vargas Aignasse, Rodolfo Ocaranza, Alberto Olea, Alfredo Toscano y Leopoldo Rodríguez. Propone la modificación en la Ley 8.934, para que el Período de Resolución de Causas Pendientes sobre las actuaciones de los Centros Judiciales Capital y Monteros iniciadas con anterioridad a la vigencia del nuevo Código Procesal Penal (Ley 8.933) se extienda hasta el 1 de septiembre de 2029.
Además, en un segundo artículo se faculta a la Corte Suprema de Justicia que preside Daniel Leiva a realizar una redistribución de causas entre las unidades jurisdiccionales conclusionales a los efectos de equiparar la carga laboral, en pos de lograr una mayor celeridad en el trámite de los procesos.
Hay 14 homicidios sin resolución
En los fundamentos de la iniciativa se aseguró que desde la implementación del régimen conclusional hubo un progreso significativo en el cierre de causas. “Actualmente, permanecen en trámite 14.109 causas tanto en el Ministerio Público Fiscal como en las unidades jurisdiccionales conclusionales de la Corte, de las cuales 3.398 corresponden a las consideradas de alta gravedad”, se afirmó.
Respecto a este tipo de casos, se mencionó que quedan pendientes por resolver: 14 homicidios, 183 casos de abuso sexual, 40 referentes a personas privadas de la libertad y 1.502 robos agravados. “El avance en la resolución de este tipo de causas alcanza un 60%: homicidios (92%), personas privadas de libertad (90%), integridad sexual (78%) y robo agravado (30%)”, se indicó.
Vargas Aignasse, en tanto, opinó que la prórroga del funcionamiento del Fuero Conclusional resulta una medida necesaria, razonable y jurídicamente fundada. Mencionó que dicho fuero se creó para procesar, depurar y finalizar las causas penales tramitadas bajo el antiguo sistema escrito, garantizando su resolución definitiva. “No prorrogar el plazo implicaría, en los hechos, abandonar ese universo de causas, con consecuencias institucionales graves”, dijo.
“La Justicia no puede seguir haciendo ‘arqueología penal’, desenterrando expedientes de un sistema escrito que ya demostró su ineficacia, pero tampoco puede clausurar sin resolución miles de procesos que involucran delitos, víctimas y responsabilidades penales. La prórroga es, en este sentido, una decisión de responsabilidad institucional”, remarcó el legislador, presidente de la comisión de Legislación General.
Acevedo y Mansilla se reunieron el pasado 1 de diciembre con Leiva, luego de que fuera reelecto como presidente de la Corte Suprema.