Efemérides del lunes 15 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Una vez que finalizó la última dictadura militar en Argentina y cinco días después del regreso de la democracia, más precisamente el 15 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), con el objetivo de investigar y tener constancia sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el proceso autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
Ellos fueron los encargados de crear el recordado informe "Nunca más", también conocido como Informe Sábato, que fue entregado ante Alfonsín en septiembre de 1984 y registró cerca de 10 mil personas desaparecidas y más de 340 centros clandestinos, además de ser fundamental para el posterior Juicio a las Juntas.
El informe de más de 50.000 carillas fue entregado por Ernesto Sábato a manos de Raúl Alfonsín y del entonces ministro de Interior, Antonio Troccoli, mientras más de 70.000 personas en Plaza de Mayo seguían la presentación en vivo del documento. Al momento de explicar los motivos de la creación de la Conadep, Alfonsín afirmó que "no puede haber un manto de olvido". "Ninguna sociedad puede iniciar una epata sobre una claudicación ética semejante", agregó.
La Conadep estuvo conformada por: Ernesto Sábato, René Favaloro, Magdalena Ruíz Guiñazú, Ricardo Colombres, Eduardo Rabossi, el filósofo Gregorio Klimovsky, el ingeniero Hilario Fernández Long, el obispo Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer y el obispo metodista Carlos Gattinoni. No obstante, la idea de Alfonsín era que Adolfo Pérez Esquivel encabezara la Comisión, pero finalmente el Premio Nobel de la Paz no formó parte.
A su vez, el 15 de diciembre de 1966 fallece Walt Elias Disney, un reconocido director de cine que alcanzó la fama al fundar la empresa Walt Disney junto a su hermano Roy, el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo. Si bien la empresa inicialmente se denominó "Disney Bros Studios", dos años más tarde fue renombrada como Walt Disney Studios por insistencia de uno de los dos hermanos fundadores. No obstante, recién en 1928 la empresa comenzaría a estrenar cortometrajes como Steamboat Willie, Mickey Mouse y Silly Symphonies.
En tanto, el 15 de diciembre de 1961 es condenado a muerte el ex oficial nazi Adolf Eichmann por el tribunal de Jerusalem luego de permanecer prófugo en Argentina por casi 10 años. La sentencia se cumplió el 31 de mayo de 1962 en la cárcel de Ramla. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Eichmann cambió su nombre por Otto Eckmann y se escapó luego de ser capturado por el Ejército de Estados Unidos. Tras permanecer un tiempo en Ginebra, el ex militar nazi se trasladó a Buenos Aires y posteriormente Tucumán junto con su familia y bajo el nombre de Ricardo Klement, gracias a un pasaporte falso emitido por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Finalmente, fue secuestrado y enviado ilegalmente a Israel, donde fue sometido a juicio.
Por su parte, el 15 de diciembre también se conmemora el Día Nacional del Camionero, establecido en 1967 en homenaje del Primer Convenio Colectivo de Trabajo que sumó al sindicato de los camioneros. Dos años antes se había fundado la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, que reúne a todos los gremios del rubro dentro del país.
Efemérides del 15 diciembre
37 – Nace Neron Claudio César, emperador de Roma.
1675 – Muere Jan Vermeer, pintor holandés que destacó por sus retratos de escenas de interiores.
1832 – Nace Alexandre Gustave Eiffel, ingeniero y constructor francés, conocido sobre todo por diseñar la torre de París que lleva su nombre.
1852 – Nace Antoine Henri Becquerel, físico y Premio Nobel francés que descubrió la radiactividad del uranio.
1859 – Nace Ludwik Zamenhof, inventor del idioma esperanto.
1892 – Nace en EE.UU. Jean Paul Getty, magnate del petróleo. Desde la II Guerra Mundial hasta su muerte se lo considero el hombre más rico del mundo.
1907 – Nace Oscar Niemeyer, arquitecto brasileño, uno de los principales exponentes del movimiento moderno en Latinoamérica.
1915 – Aparece en Buenos Aires el vespertino «La Epoca», periódico radical dirigido por José Luis Cantilo.
1915 – Se inaugura en la calle Florida de Buenos Aires la Galería Güemes, un edificio monumental para la época, precursor de los rascacielos de la ciudad de Buenos Aires.
1942 – Nace la conductora y periodista argentina Canela.
1944 – Sobre el Canal de la Mancha se pierde el avión que transportaba a Glenn Miller, director de jazz, arreglista y trombonista estadounidense.
1949 – Nace el actor estadounidense Don Johnson.
1955 – Nace Roberto Pettinato, músico, humorista, libretista, periodista y conductor de radio y televisión argentino.
1962 – Muere Charles Laughton, actor británico nacionalizado estadounidense en 1950.
1974 – Guillermo Vilas obtiene su único Masters al vencer a Ilie Nastase en la cancha de cesped de Melbourne, Australia.
1975 – Nace Sebastián de Caro, cineasta, guionista y actor argentino.
1979 – Nace Adam Brody, actor estadounidense.
1982 – Nace Matías Delgado, futbolista argentino.
1991 – Unas 200.000 personas se congregan en la avenida 9 de Julio para escuchar al tenor Luciano Pavarotti.
1995 – Cumbre comunitaria de Jefes de Estado o de Gobierno en Madrid: «los quince» aprueban la creación del «euro».
2005 – Muere Julián Marías, filósofo español.
2010 – Muere Blake Edwards, director, guionista, productor y actor estadounidense.
2011 – Muere Christopher Hitchens, escritor, periodista y activista ateo británico.
2011 – Muere Ricardo Daniel Ibarra, remero olímpico argentino.
2012 – Muere Olga Zubarry, actriz argentina.