Efemérides del lunes 15 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En tanto, el 15 de diciembre de 1961 es condenado a muerte el ex oficial nazi Adolf Eichmann por el tribunal de Jerusalem luego de permanecer prófugo en Argentina por casi 10 años. La sentencia se cumplió el 31 de mayo de 1962 en la cárcel de Ramla. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Eichmann cambió su nombre por Otto Eckmann y se escapó luego de ser capturado por el Ejército de Estados Unidos. Tras permanecer un tiempo en Ginebra, el ex militar nazi se trasladó a Buenos Aires y posteriormente Tucumán junto con su familia y bajo el nombre de Ricardo Klement, gracias a un pasaporte falso emitido por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Finalmente, fue secuestrado y enviado ilegalmente a Israel, donde fue sometido a juicio.