“América para nosotros (incluido el patio trasero)”

Por cierto que la efectividad de esta agencia está centrada en el adiestramiento de sus integrantes para “promover la seguridad nacional”. Reporta al presidente de los EE.UU., directamente. Utiliza los más sofisticados métodos y herramientas para la obtención de información útil para lo que se estima “seguridad de los EE.UU.”. En cualquier lugar del mundo. Un rostro visible de la estrategia de seguridad de los EE.UU. está configurado por la cantidad de bases militares localizadas en distintos lugares del planeta. más de 750. Muchas en Europa, principalmente en Alemania, Reino Unido e Italia. Y en Corea del Sur, Japón y Filipinas y en Medio Oriente (Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait). Tambien en el continente africano (Niger, Yibuti) y en lugares más cercanos del Caribe: Guantánamo, Cuba, arrendado desde hace más de un siglo (Desde 1903) con una situación de singulares características: EE.UU. venía abonando alquileres que, desde una decisión de Fidel Castro, Cuba no acepta tales pagos para no consentir semejante ocupación donde impera la bandera estadounidense en una Base Naval de la Bahía de Guantánamo. En una Cuba que, como consecuencia de la “Crisis de los misiles (soviéticos)” de Octubre de 1962 durante el gobierno de John Kennedy, permanece embargada en sus capacidad de intercambio con los EE.UU. En la última Asamblea General de la ONU que este año promovió el levantamiento de las restricciones con Cuba, por primera vez Argentina votó en contra (eran 7 los negativos, entre ellos los de siempre: EE.UU e Israel). Pésima medida de política exterior del gobierno argentino. A la hora de requerir en ONU votos en favor de Argentina por Malvinas sorprenderán abandonos de apoyos de algunos países. Eso es malo. Peligroso.