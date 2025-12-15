Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta

La imagen es un dibujo que muestra un hombre con una bolsa que dice “comercio” dentro de la cual pone personas, bajo el título “Siluetas comerciales” y una leyenda que dice: “-¿Qué hace este hombre metiendo tanta gente dentro de esa ‘bolsa’? -Es que cuanto más la llena, más fácil le resulta levantarla”. La alusión al crecimiento acelerado del comercio, a través de un dibujo alegórico, se vería también en el Censo de la Capital de Tucumán de 1913 que realizó Paulino Rodríguez Marquina, publicado en 1914, que detalló población, industria y comercio de la ciudad, y que remarcó con ilustraciones la preponderancia del comercio sobre la industria.