Recuerdos fotográficos: 1912. La primera imagen que publicó La Gaceta

La primera imagen que publicó LA GACETA, la de su tapa del domingo 4 de agosto de 1912, pintaba la intención de poner “el juicio sobre los hombres y sobre las cosas que aparecen a su ojo escrutador”, tal como se menciona en su editorial de presentación, titulado “Llenando el paréntesis”.
La imagen es un dibujo que muestra un hombre con una bolsa que dice “comercio” dentro de la cual pone personas, bajo el título “Siluetas comerciales” y una leyenda que dice: “-¿Qué hace este hombre metiendo tanta gente dentro de esa ‘bolsa’? -Es que cuanto más la llena, más fácil le resulta levantarla”. La alusión al crecimiento acelerado del comercio, a través de un dibujo alegórico, se vería también en el Censo de la Capital de Tucumán de 1913 que realizó Paulino Rodríguez Marquina, publicado en 1914, que detalló población, industria y comercio de la ciudad, y que remarcó con ilustraciones la preponderancia del comercio sobre la industria.
En la primera página de LA GACETA hay una nota crítica, que dice: “Nuestro comercio de lo único que se preocupa (con excepciones contadas) es de vender. No importa cómo y a cambio de qué peligros”.
En ese primer número, aparecido tres semanas después de la inauguración de la Casa de Gobierno (el 9 de julio), que había incluido la visita del presidente de la Nación, Roque Sáenz Peña, se analiza la realidad tucumana y se propone la necesidad de realizar obras para el inminente Centenario de 1816, como la “Avenida del Congreso”.
También se detallan saludos a LA GACETA de otros medios de comunicación, como “Heraldo”, “El Diario del Norte” y la revista “Alpha y Omega”. Por su parte, el diario “El Orden”, medio tradicional hasta entonces en Tucumán, publicó un saludo con buenos augurios el 5 de agosto, que reproducimos en el pequeño recuadro.