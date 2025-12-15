Tucumán adelanta la segunda dosis de la vacuna triple viral ante el repunte global del sarampión

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán anunció que adelantará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, en el marco de una decisión consensuada en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) y recomendada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), ante el repunte global del sarampión.
El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, participó del encuentro federal donde se resolvió modificar el esquema de vacunación vigente y subrayó el rol que viene cumpliendo Tucumán en materia de prevención.
Cómo será el nuevo esquema de vacunación
Según explicó el titular de la cartera sanitaria, a partir de 2026 la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplicará a una edad más temprana.
“Se trata de una decisión acertada. A partir de 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral se colocará a los 18 meses de vida, en lugar de a los 5 años, mientras que la primera dosis continuará administrándose a los 12 meses, conforme al calendario nacional”, precisó Medina Ruiz.
El objetivo es reforzar la inmunidad en edades tempranas, reducir el riesgo de brotes y mejorar la protección comunitaria frente a enfermedades altamente contagiosas como el sarampión.
Contexto regional y situación epidemiológica
La decisión se apoya también en la situación sanitaria regional. En Bolivia se registraron más de 270 casos de sarampión, principalmente en las regiones de Beni y Santa Cruz de la Sierra.
En la Argentina, hasta la semana epidemiológica 26, se notificaron 35 casos, concentrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las autoridades sanitarias destacaron que el sistema de bloqueo aplicado fue efectivo, ya que tras el caso detectado en Entre Ríos no se registraron nuevas notificaciones.
Además, se reportó un episodio vinculado a una familia infectada en Bolivia que transitó por el país, lo que generó más de 98 contactos estrechos y 8 contactos localizados en Jujuy, quienes se encuentran bajo seguimiento epidemiológico.
Tucumán y una cobertura de vacunación superior al promedio nacional
Medina Ruiz remarcó que Tucumán presenta indicadores destacados en materia de vacunación infantil, producto de una política sanitaria sostenida.
“Cuando comienza el año, a través del programa La Salud va a la Escuela, impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo, concurrimos a las instituciones educativas para realizar la ficha escolar. Allí evaluamos la salud integral de los niños y colocamos las vacunas del calendario, lo que nos permitió alcanzar una cobertura superior al promedio del país”, señaló.
Vacuna antigripal y llamado a la prevención
El ministro también advirtió sobre el escenario internacional en relación a la gripe estacional y reforzó el llamado a vacunarse.
“Estamos viendo lo que sucede en Europa, especialmente en España e Inglaterra, con saturación de servicios y cuadros graves de gripe. En Tucumán tenemos la vacuna antigripal disponible y toda persona que no se haya vacunado este año puede hacerlo”, indicó.
Medina Ruiz recordó que la vacuna incluye protección contra el virus H3N2, responsable de epidemias en el hemisferio norte, y alertó sobre el impacto del tránsito internacional. “Hay muchas personas viajando o recibiendo visitantes del exterior, lo que aumenta el riesgo de ingreso del virus”, explicó.
Dengue: balance positivo y vacunación sostenida
En relación al dengue, el ministro informó que la provincia atraviesa un período favorable. “Llevamos más de 24 semanas sin casos, con cerca de 190.000 dosis aplicadas. La vacuna reduce significativamente el riesgo de enfermedad grave y acorta el tiempo de contagio”, destacó.
Finalmente, subrayó que la estrategia fue posible gracias a la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de adquirir las dosis. “Ha sido una medida muy efectiva y valiosa para la salud pública”, concluyó.