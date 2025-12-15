Tucumán adelanta la segunda dosis de la vacuna triple viral ante el repunte global del sarampión

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán anunció que adelantará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, en el marco de una decisión consensuada en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) y recomendada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), ante el repunte global del sarampión.