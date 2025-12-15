Secciones
SociedadSalud

Tucumán adelanta la segunda dosis de la vacuna triple viral ante el repunte global del sarampión

La medida fue adoptada por el Ministerio de Salud Pública por recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) y comenzará a regir a partir de 2026.

Sarampión. Una enfermedad que afecta principalmente a niños pequeños pero de la que los adultos no están a salvo. Sarampión. Una enfermedad que afecta principalmente a niños pequeños pero de la que los adultos no están a salvo.
Hace 2 Hs

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán anunció que adelantará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, en el marco de una decisión consensuada en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) y recomendada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), ante el repunte global del sarampión.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, participó del encuentro federal donde se resolvió modificar el esquema de vacunación vigente y subrayó el rol que viene cumpliendo Tucumán en materia de prevención.

Cómo será el nuevo esquema de vacunación

Según explicó el titular de la cartera sanitaria, a partir de 2026 la segunda dosis de la vacuna triple viral se aplicará a una edad más temprana.

“Se trata de una decisión acertada. A partir de 2026, la segunda dosis de la vacuna triple viral se colocará a los 18 meses de vida, en lugar de a los 5 años, mientras que la primera dosis continuará administrándose a los 12 meses, conforme al calendario nacional”, precisó Medina Ruiz.

El objetivo es reforzar la inmunidad en edades tempranas, reducir el riesgo de brotes y mejorar la protección comunitaria frente a enfermedades altamente contagiosas como el sarampión.

Contexto regional y situación epidemiológica

La decisión se apoya también en la situación sanitaria regional. En Bolivia se registraron más de 270 casos de sarampión, principalmente en las regiones de Beni y Santa Cruz de la Sierra.

En la Argentina, hasta la semana epidemiológica 26, se notificaron 35 casos, concentrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las autoridades sanitarias destacaron que el sistema de bloqueo aplicado fue efectivo, ya que tras el caso detectado en Entre Ríos no se registraron nuevas notificaciones.

Además, se reportó un episodio vinculado a una familia infectada en Bolivia que transitó por el país, lo que generó más de 98 contactos estrechos y 8 contactos localizados en Jujuy, quienes se encuentran bajo seguimiento epidemiológico.

Tucumán y una cobertura de vacunación superior al promedio nacional

Medina Ruiz remarcó que Tucumán presenta indicadores destacados en materia de vacunación infantil, producto de una política sanitaria sostenida.

“Cuando comienza el año, a través del programa La Salud va a la Escuela, impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo, concurrimos a las instituciones educativas para realizar la ficha escolar. Allí evaluamos la salud integral de los niños y colocamos las vacunas del calendario, lo que nos permitió alcanzar una cobertura superior al promedio del país”, señaló.

Vacuna antigripal y llamado a la prevención

El ministro también advirtió sobre el escenario internacional en relación a la gripe estacional y reforzó el llamado a vacunarse.

“Estamos viendo lo que sucede en Europa, especialmente en España e Inglaterra, con saturación de servicios y cuadros graves de gripe. En Tucumán tenemos la vacuna antigripal disponible y toda persona que no se haya vacunado este año puede hacerlo”, indicó.

Medina Ruiz recordó que la vacuna incluye protección contra el virus H3N2, responsable de epidemias en el hemisferio norte, y alertó sobre el impacto del tránsito internacional. “Hay muchas personas viajando o recibiendo visitantes del exterior, lo que aumenta el riesgo de ingreso del virus”, explicó.

Dengue: balance positivo y vacunación sostenida

En relación al dengue, el ministro informó que la provincia atraviesa un período favorable. “Llevamos más de 24 semanas sin casos, con cerca de 190.000 dosis aplicadas. La vacuna reduce significativamente el riesgo de enfermedad grave y acorta el tiempo de contagio”, destacó.

Finalmente, subrayó que la estrategia fue posible gracias a la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo de adquirir las dosis. “Ha sido una medida muy efectiva y valiosa para la salud pública”, concluyó.

Temas TucumánLuis Medina Ruiz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La pequeña Ainoa volvió a Tucumán tras un trasplante de hígado y fue recibida por Jaldo

La pequeña Ainoa volvió a Tucumán tras un trasplante de hígado y fue recibida por Jaldo

Gripe H3N2 variante K: por qué es más contagiosa y cómo protegerse

Gripe H3N2 variante K: por qué es más contagiosa y cómo protegerse

Por qué algunas personas no deberían tomar café: los cuatro grupos de riesgo

Por qué algunas personas no deberían tomar café: los cuatro grupos de riesgo

Adiós a Héctor Alterio, un ícono del cine

Adiós a Héctor Alterio, un ícono del cine

Postre saludable para Navidad: las 10 ideas de trufas proteicas de una nutricionista

Postre saludable para Navidad: las 10 ideas de trufas proteicas de una nutricionista

Lo más popular
Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura
1

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán
2

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos
3

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia
4

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán
5

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
6

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Más Noticias
Pasajes baratos: cuáles son los mejores días y horarios para comprar vuelos

Pasajes baratos: cuáles son los mejores días y horarios para comprar vuelos

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Uno de los genios de la inteligencia artificial reveló qué profesión no conviene estudiar en 2026.

Uno de los genios de la inteligencia artificial reveló qué profesión no conviene estudiar en 2026.

Amenaza existencial: la seguridad nacional de un país peligra tras el posible colapso de una red de corriente oceánica

"Amenaza existencial": la seguridad nacional de un país peligra tras el posible colapso de una red de corriente oceánica

Tucumán amplió su conexión al mundo: aterrizó el primer vuelo directo desde Lima

Tucumán amplió su conexión al mundo: aterrizó el primer vuelo directo desde Lima

El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: las lluvias provocarán el descenso de la temperatura

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Comentarios