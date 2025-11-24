Italia ofrece un curso gratuito para estudiar su idioma y avanzar hasta el nivel intermedio alto

Aprender italiano sin pagar un peso y desde cualquier lugar del mundo ahora es posible gracias a una iniciativa oficial del Gobierno de Italia. El país europeo lanzó un curso gratuito pensado para que extranjeros de todas las edades puedan avanzar desde cero hasta un nivel intermedio alto del idioma.
La propuesta funciona de manera completamente virtual y apunta tanto a quienes buscan sumar una habilidad para su carrera laboral como a quienes quieren acercarse a la cultura italiana por interés personal. Además, no hace falta registrarse ni contar con conocimientos previos.
Conocer lo básico
El programa está disponible en Rai Scuola, la plataforma educativa pública italiana. Los cursos se pueden ver directamente en este enlace: raiscuola.rai.it/percorsi/livelloa1 Allí se ofrecen niveles que van desde A1 (principiante) hasta B2, considerados suficientes para desenvolverse con soltura en viajes, estudios o trabajos que requieran comprensión del idioma.
Cada nivel incluye entre 13 y 17 unidades de aprendizaje con videos, canciones, diálogos cotidianos y explicaciones gramaticales. El material también propone ejercicios prácticos y lecturas que ayudan a reforzar la pronunciación y la comprensión.
Para aprender más
Para ampliar el vocabulario, la plataforma suma 40 categorías temáticas con alrededor de 60 palabras cada una. En raiscuola.rai.it/percorsi/corsoditalianoperstranieri hay desde términos de tecnología y prendas de vestir hasta expresiones del “nuevo milenio” y frases de uso común que facilitan la comunicación diaria.
Una de las ventajas del curso es su accesibilidad: la interfaz permite entrar de forma directa sin crear cuentas ni contraseñas. Los usuarios pueden avanzar a su ritmo, retroceder cuando lo necesiten y elegir las unidades que les resulten más útiles.
Además del curso de italiano para extranjeros, Rai Scuola ofrece recursos de otras disciplinas como física, química, literatura y humanidades. La plataforma se consolidó como una herramienta educativa completa y gratuita para jóvenes y adultos.
Quienes quieran profundizar aún más su aprendizaje pueden sumar prácticas externas como canales de YouTube especializados, podcasts educativos, ejercicios en internet o contenido audiovisual en italiano. Combinados con el curso oficial, permiten acelerar el progreso y ganar confianza al hablar.