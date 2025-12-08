Con foco en ciencia aplicada, la Agencia I+D+i lanza las nuevas líneas de financiamiento en 2026

Impulsar ideas, investigar y transformar. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) confirmó que ya se pueden consultar las Bases y Condiciones de las nuevas convocatorias de financiamiento para proyectos científicos y tecnológicos. El lanzamiento oficial se realizará el 2 de enero de 2026, una fecha clave para investigadores, equipos universitarios y emprendedores que trabajan con base tecnológica en todo el país. La novedad de las líneas nuevas es su orientación a la ciencia aplicada.