Con foco en ciencia aplicada, la Agencia I+D+i lanza las nuevas líneas de financiamiento en 2026

Impulsar ideas, investigar y transformar. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) confirmó que ya se pueden consultar las Bases y Condiciones de las nuevas convocatorias de financiamiento para proyectos científicos y tecnológicos. El lanzamiento oficial se realizará el 2 de enero de 2026, una fecha clave para investigadores, equipos universitarios y emprendedores que trabajan con base tecnológica en todo el país. La novedad de las líneas nuevas es su orientación a la ciencia aplicada.
Las convocatorias se presentan bajo la modalidad de ventanilla abierta, lo que permitirá evaluaciones periódicas, y una ampliación de recursos según la demanda y la calidad de los proyectos. Antes de postularse, quienes deseen participar deberán completar el Registro de Potenciales Beneficiarios, disponible en el mismo sitio web donde se publican las bases y los anexos: argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-ciencia-y-tecnologia/agencia
Qué convocatorias se lanzan y a quiénes apuntan
Durante la última sesión del Comité Directivo, se aprobó la apertura de Apoyo a la Investigación Científica (AIC), una línea destinada a fortalecer proyectos de investigación básica y desarrollos orientados a cadenas de valor vinculadas al sector productivo. Esta convocatoria financia iniciativas por hasta U$S 200.000, con el objetivo de fomentar el trabajo conjunto entre científicos, tecnólogos y centros de investigación, en articulación con empresas y actores privados.
Esta nueva línea reemplaza al histórico programa PICT, cuya estructura había quedado limitada para el tamaño y los requerimientos de los proyectos actuales. Por ese motivo, el Comité dijo que resolvió dar de baja las convocatorias PICT 2022 y 2023.
Startups científicas: tres líneas de apoyo para proyectos tecnológicos
El Comité también definió el lanzamiento de Startup 2025, un paquete de tres líneas destinadas a emprendimientos tecnológicos con base científica y potencial para integrarse al sector productivo.
Las propuestas se dividen según la madurez tecnológica (TRL):
Startup 2025 TRL 3-4
- Para desarrollos tempranos (pruebas de concepto y validaciones en laboratorio).
- Financiamiento: hasta U$S 150.000.
- Resultado esperado: prototipos iniciales y tecnología con potencial de protección intelectual.
Startup 2025 TRL 5-6
- Para proyectos que ya superaron la fase de concepto y necesitan validar producto en entornos simulados.
- Financiamiento: hasta U$S 250.000.
- Resultado esperado: prototipo a escala piloto y acuerdos de colaboración.
Startup 2025 TRL 7-9
- Para tecnologías cercanas al mercado: validación en entornos reales, certificaciones, escalado, diseño comercial y primeras ventas.
- Financiamiento: hasta U$S 500.000.
- Resultado esperado: productos validados, estrategia de negocios y acuerdos de transferencia.
La postulación se realizará de manera digital a través de Trámites a Distancia (TAD) desde el enlace habilitado en cada convocatoria.
Con montos más altos y una estructura pensada para escalar proyectos reales, las nuevas líneas buscan concentrar recursos donde puedan generar impacto. Para jóvenes investigadores, equipos universitarios y emprendimientos tecnológicos, este esquema representa una oportunidad concreta de transformar ideas en proyectos competitivos, con proyección federal y vinculación con el sector productivo.