Secciones
SociedadTecnología

Con foco en ciencia aplicada, la Agencia I+D+i lanza las nuevas líneas de financiamiento en 2026

El organismo público dio de baja al histórico programa PICT de 2022 y 2023.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Las nuevas líneas financiarán proyectos desde U$S 150.000 hasta U$S 500.000, según el nivel de desarrollo. / UNSPLASH CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Las nuevas líneas financiarán proyectos desde U$S 150.000 hasta U$S 500.000, según el nivel de desarrollo. / UNSPLASH
Hace 1 Hs

Impulsar ideas, investigar y transformar. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) confirmó que ya se pueden consultar las Bases y Condiciones de las nuevas convocatorias de financiamiento para proyectos científicos y tecnológicos. El lanzamiento oficial se realizará el 2 de enero de 2026, una fecha clave para investigadores, equipos universitarios y emprendedores que trabajan con base tecnológica en todo el país. La novedad de las líneas nuevas es su orientación a la ciencia aplicada.

Las convocatorias se presentan bajo la modalidad de ventanilla abierta, lo que permitirá evaluaciones periódicas, y una ampliación de recursos según la demanda y la calidad de los proyectos. Antes de postularse, quienes deseen participar deberán completar el Registro de Potenciales Beneficiarios, disponible en el mismo sitio web donde se publican las bases y los anexos: argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-ciencia-y-tecnologia/agencia

Qué convocatorias se lanzan y a quiénes apuntan

Durante la última sesión del Comité Directivo, se aprobó la apertura de Apoyo a la Investigación Científica (AIC), una línea destinada a fortalecer proyectos de investigación básica y desarrollos orientados a cadenas de valor vinculadas al sector productivo. Esta convocatoria financia iniciativas por hasta U$S 200.000, con el objetivo de fomentar el trabajo conjunto entre científicos, tecnólogos y centros de investigación, en articulación con empresas y actores privados.

Esta nueva línea reemplaza al histórico programa PICT, cuya estructura había quedado limitada para el tamaño y los requerimientos de los proyectos actuales. Por ese motivo, el Comité dijo que resolvió dar de baja las convocatorias PICT 2022 y 2023.

Startups científicas: tres líneas de apoyo para proyectos tecnológicos

El Comité también definió el lanzamiento de Startup 2025, un paquete de tres líneas destinadas a emprendimientos tecnológicos con base científica y potencial para integrarse al sector productivo.

Las propuestas se dividen según la madurez tecnológica (TRL):

Startup 2025 TRL 3-4

- Para desarrollos tempranos (pruebas de concepto y validaciones en laboratorio).

- Financiamiento: hasta U$S 150.000.

- Resultado esperado: prototipos iniciales y tecnología con potencial de protección intelectual.

Startup 2025 TRL 5-6

- Para proyectos que ya superaron la fase de concepto y necesitan validar producto en entornos simulados.

- Financiamiento: hasta U$S 250.000.

- Resultado esperado: prototipo a escala piloto y acuerdos de colaboración.

Startup 2025 TRL 7-9

- Para tecnologías cercanas al mercado: validación en entornos reales, certificaciones, escalado, diseño comercial y primeras ventas.

- Financiamiento: hasta U$S 500.000.

- Resultado esperado: productos validados, estrategia de negocios y acuerdos de transferencia.

La postulación se realizará de manera digital a través de Trámites a Distancia (TAD) desde el enlace habilitado en cada convocatoria.

Con montos más altos y una estructura pensada para escalar proyectos reales, las nuevas líneas buscan concentrar recursos donde puedan generar impacto. Para jóvenes investigadores, equipos universitarios y emprendimientos tecnológicos, este esquema representa una oportunidad concreta de transformar ideas en proyectos competitivos, con proyección federal y vinculación con el sector productivo.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Gobierno nacionalArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Cruz Roja en 2026: voluntariado, donaciones y otras formas de ser parte de la organización

La Cruz Roja en 2026: voluntariado, donaciones y otras formas de ser parte de la organización

Feriados 2026: ¿cuándo será el primer fin de semana largo del próximo año?

Feriados 2026: ¿cuándo será el primer fin de semana largo del próximo año?

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

¿Cambio de lentes a la vista? Estos son los tres modelos que estarán en tendencia en 2026

La tendencia europea en remeras para 2026 que reemplazará al oversize

La tendencia europea en remeras para 2026 que reemplazará al oversize

Lo más popular
Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán
1

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera
3

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días
4

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua
5

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis
6

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Más Noticias
Nueva estafa bancaria: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia

Nueva estafa bancaria: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia

De rodillas, tras la lluvia y sobre el piso mojado: la conmovedora promesa de Álvaro en la fiesta de la Inmaculada Concepción

De rodillas, tras la lluvia y sobre el piso mojado: la conmovedora promesa de Álvaro en la fiesta de la Inmaculada Concepción

Tuqui 10: cómo quedó el primer premio de este domingo 7 de diciembre

Tuqui 10: cómo quedó el primer premio de este domingo 7 de diciembre

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales este 8 de diciembre

Cómo funcionarán el comercio y los servicios municipales este 8 de diciembre

Experiencia en kayak: remaron y nadaron en una noche mágica en El Cadillal

Experiencia en kayak: remaron y nadaron en una noche mágica en El Cadillal

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Comentarios