Horóscopo 2026: los tres signos que tedrán suerte en el amor durante el próximo año

En el mundo de la astrología, cada nuevo año despierta expectativas y preguntas sobre lo que depara el destino. Y aunque todavía falta para el 2026, algunos especialistas en horóscopo ya comenzaron a identificar cuáles serán los signos que recibirán un impulso especial en el plano afectivo. Según las primeras proyecciones, habrá energías particularmente favorables para quienes estén listos para abrirse a nuevas experiencias.
Los especialistas coinciden en que tres signos del Zodíaco tendrán oportunidades únicas para fortalecer vínculos, iniciar relaciones o vivir encuentros decisivos que podrían transformar su vida emocional. Cuáles serán esos signos y qué tipo de suerte les espera en el amor durante el 2026.
Horóscopo: los tres signos que tedrán suerte en el amor en 2026
Según explica la astróloga y tarotista Lourdes Ferro a Clarín, el 2026 será "un año de inicio, definición y madurez, donde se abren oportunidades reales para el amor, pero también se exige coherencia".
Cáncer
Ferro señala que Cáncer tendrá las mejores perspectivas románticas del año gracias al tránsito directo de Júpiter por el signo a partir de marzo. Esta energía impulsa la apertura emocional, el encuentro con personas compatibles, la consolidación de vínculos y el avance en proyectos familiares.
El primer semestre es especialmente favorable para formalizaciones, convivencias, reconciliaciones saludables y decisiones importantes. En la segunda mitad del año, pese al ingreso de Júpiter en Leo, Cáncer conserva un orden interno que le permite clarificar qué tipo de relación desea sostener.
Leo
Para la astróloga, Leo será otro de los grandes protagonistas en cuestiones del corazón. Desde el 30 de junio, la llegada de Júpiter al signo potencia el deseo, la seguridad personal y la visibilidad. Este tránsito alienta nuevos romances, reencuentros apasionados, mayor actividad social y crecimiento dentro de las parejas existentes.
En diciembre, la retrogradación de Júpiter invita a revisar cómo se vive el amor, ajustar expectativas y regresar a lo esencial, sin que eso suponga retroceder.
Libra
Según la especialista, Libra será el más beneficiado en la pareja y los acuerdos afectivos. Con el eje Aries–Libra especialmente activo y con Saturno y Neptuno transitando Aries, el signo recibe un impulso para tomar decisiones firmes en sus relaciones.
El año favorece formalizaciones, definiciones clave, cierres necesarios y la construcción de vínculos más maduros y equilibrados. Para Libra, 2026 se convierte en un ciclo para ordenar, fortalecer y dar dirección a sus elecciones amorosas.