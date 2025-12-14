Año nuevo en Perú: los mejores lugares para comenzar el 2026

Ica: la tierra del sol eterno y el buen pisco

A unas cuatro horas al sur de Lima se encuentra Ica, una región con múltiples atractivos, como sus playas y acantilados con vistas maravillosas del océano Pacífico. Su amplia oferta de hoteles, varios de ellos junto al mar, organizan diversas celebraciones para recibir el nuevo año con orquestas o djs con su repertorio más bailable. Estas fiestas suelen incluir cenas en las que se brinda por el nuevo año con pisco, la bebida emblemática del Perú, que se produce en esta región. Justamente ahí se puede realizar la Ruta del Pisco para conocer la historia, proceso y sabores de este fantástico destilado.