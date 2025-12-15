La inversión extranjera directa arrojó saldo negativo por primera vez en 22 años

Los números históricos ayudan a dimensionar la magnitud del giro. De acuerdo con el informe del mercado cambiario del Banco Central, el promedio anual de inversión extranjera directa entre 2016 y 2019 fue de U$S3.235 millones. En el período siguiente, entre 2020 y 2023, ese promedio cayó a U$S953 millones. Finalmente, en los primeros once meses de 2025, la tendencia se revirtió por completo y el saldo pasó a terreno negativo, con una cifra de U$S –1.521 millones. Más allá de la variación nominal, el dato expone una modificación profunda en la relación entre la economía local y el capital externo.