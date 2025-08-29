La inversión extranjera neta se desplomó 90,2% interanual en el primer trimestre de 2025

Fusiones y adquisiciones: el informe del BCRA también reveló una salida neta de U$S1.182 millones en concepto de fusiones y adquisiciones, el peor dato en seis años. Este fenómeno se puede atribuir a la salida de empresas multinacionales del país, como Telefónica. De hecho, estimaciones privadas indican que cuatro multinacionales abandonaron el país en la primera mitad de 2025, sumándose a las 12 que ya se habían ido en 2024.