Secciones
DeportesHockey

Los Leones dieron el golpe ante Países Bajos y se subieron a la cima de la FIH Pro League

En Santiago del Estero, el seleccionado argentino masculino de hockey venció 3-2 al poderoso conjunto neerlandés, cortó una racha de seis años sin triunfos ante ese rival y quedó como líder del certamen.

FESTEJO. Los Leones consiguieron un triunfo clave ante Países Bajos que los dejó en lo más alto de la Pro League. FESTEJO. Los Leones consiguieron un triunfo clave ante Países Bajos que los dejó en lo más alto de la Pro League. WORLDSPORTPICS
Hace 2 Hs

Los Leones volvieron a mostrar carácter en la FIH Pro League. En el estadio Provincial de Santiago del Estero, el equipo dirigido por Lucas Rey se impuso 3-2 frente a Países Bajos en su tercera presentación de la ventana y cerró una noche clave tanto por el resultado como por el contexto ya que fue el primer triunfo ante los neerlandeses después de seis años.

El partido tuvo un primer tiempo claramente favorable para Argentina. Con el correr de los minutos, el seleccionado se afirmó en defensa y ganó presencia en ataque, mientras que Países Bajos nunca terminó de sentirse cómodo. A los 17 minutos, Tomás Domene abrió el marcador con una arrastrada precisa que se metió en el ángulo. Diez minutos más tarde, tras un córner corto que derivó en penal, Maico Casella definió fuerte y abajo para estirar la ventaja. Ya con el tiempo cumplido del primer período, Domene volvió a aparecer para firmar el 3-0 antes del descanso.

En el complemento, el conjunto neerlandés reaccionó. Duco Telgenkamp descontó a los 33 minutos y le dio otro ritmo al encuentro. Argentina resistió ese momento con orden defensivo y con un Tomás Santiago atento bajo los tres palos, sosteniendo la diferencia durante gran parte del segundo tiempo. En el cierre, Países Bajos volvió a acercarse en el marcador con un gol de Tijmen Reyenga a los 60 minutos, pero no le alcanzó para evitar la derrota.

Con los goles de Domene, por duplicado, y Casella, Los Leones sumaron tres puntos importantes y alcanzaron las ocho unidades, lo que les permite quedar como líderes del certamen. La ventana en Santiago del Estero se cerrará este domingo, desde las 19, cuando el seleccionado argentino vuelva a enfrentar a Pakistán.

Temas Santiago del EsteroLos LeonesFIH Pro League
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los Leones ganaron un duelo áspero ante Pakistán

Los Leones ganaron un duelo áspero ante Pakistán

Dos hermanos tucumanos defendieron la camiseta argentina en la misma semana

Dos hermanos tucumanos defendieron la camiseta argentina en la misma semana

Lo más popular
Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo
1

Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA
2

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque
3

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque

Moneda Ferro: Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero
4

Moneda "Ferro": Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura
5

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán
6

Perdón, Avellaneda; le tocó el lado más triste de Tucumán

Más Noticias
El duro testimonio del nieto de la directora del Ballet Salta condenada por abuso sexual

El duro testimonio del nieto de la directora del Ballet Salta condenada por abuso sexual

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura

“Ficha Limpia”, otra reforma que genera tensiones internas en la Legislatura

Dolor en el cine: cómo murió Peter Greene, el villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”

Dolor en el cine: cómo murió Peter Greene, el villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta terminó con disturbios y el organizador del evento detenido

La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta terminó con disturbios y el organizador del evento detenido

Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo

Polémica por los “trencitos”: “Profundizaremos la política de prevención”, dijo Jaldo

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque

Una pasajera de una moto de app de transporte falleció en un choque

Moneda Ferro: Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero

Moneda "Ferro": Noguera demandó ante la Justicia al abogado que lo denunció por lavado de dinero

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Votá al Deportista del año de la Fiesta del Deporte de LA GACETA

Comentarios