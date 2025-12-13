Los Leones dieron el golpe ante Países Bajos y se subieron a la cima de la FIH Pro League

El partido tuvo un primer tiempo claramente favorable para Argentina. Con el correr de los minutos, el seleccionado se afirmó en defensa y ganó presencia en ataque, mientras que Países Bajos nunca terminó de sentirse cómodo. A los 17 minutos, Tomás Domene abrió el marcador con una arrastrada precisa que se metió en el ángulo. Diez minutos más tarde, tras un córner corto que derivó en penal, Maico Casella definió fuerte y abajo para estirar la ventaja. Ya con el tiempo cumplido del primer período, Domene volvió a aparecer para firmar el 3-0 antes del descanso.