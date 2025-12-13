Las Leonas vencieron a Alemania en los penales australianos y sumaron punto bonus en la FIH Pro League

El empate llegó en el tercer cuarto, cuando Lena Micheel convirtió de córner corto a los 38 minutos con una potente ejecución. A partir de allí, el trámite se volvió más equilibrado, con presión alta de Alemania y momentos de exigencia para Argentina, aunque sin conceder situaciones claras en el cierre. Sobre el final, Las Leonas tuvieron una última chance desde el fijo, pero Starck volvió a responder y el empate llevó la definición a los shootouts.