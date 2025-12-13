Las Leonas vencieron a Alemania en los penales australianos y sumaron punto bonus en la FIH Pro League

Las Leonas volvieron a festejar en la FIH Pro League. En el tercer cruce frente a Alemania disputado en Santiago del Estero, el equipo dirigido por Fernando Ferrara igualó 1-1 en el tiempo regular y se quedó con la victoria en la definición por penales australianos, por 5-4, para sumar un valioso punto bonus ante uno de los rivales más fuertes del torneo.
El arranque fue ideal para el seleccionado argentino. A los dos minutos del primer cuarto, Victoria Granatto abrió el marcador con un golazo tras una asistencia de su hermana Majo y una definición de derecha al ángulo. Con la ventaja temprana, Argentina tomó confianza y sostuvo el resultado frente a los intentos del conjunto alemán.
Alemania contó con varios córners cortos para llegar al empate, pero se encontró con una defensa firme y con la buena respuesta de su arquera, Finja Starck, que evitó que Las Leonas ampliaran la diferencia en más de una oportunidad. En ese contexto, el partido se mantuvo intenso y disputado. Además, el encuentro marcó el debut internacional de Candela Esandi con la camiseta albiceleste.
El empate llegó en el tercer cuarto, cuando Lena Micheel convirtió de córner corto a los 38 minutos con una potente ejecución. A partir de allí, el trámite se volvió más equilibrado, con presión alta de Alemania y momentos de exigencia para Argentina, aunque sin conceder situaciones claras en el cierre. Sobre el final, Las Leonas tuvieron una última chance desde el fijo, pero Starck volvió a responder y el empate llevó la definición a los shootouts.
En los penales australianos apareció la figura de Cristina “La China” Cosentino, decisiva bajo los tres palos al contener dos ejecuciones alemanas. En ataque, Sofía Cairó, Granatto y Esandi aportaron goles claves. En la segunda tanda, Cairó volvió a convertir y Cosentino selló la victoria con otra atajada que desató el festejo argentino.
Con este resultado, Las Leonas reafirmaron su protagonismo en la Pro League y ahora se preparan para un nuevo desafío: este domingo, desde las 21.30, se medirán con Países Bajos en Santiago del Estero.