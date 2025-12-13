Secciones
Las Leonas vencieron a Alemania en los penales australianos y sumaron punto bonus en la FIH Pro League

Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, el seleccionado argentino femenino se impuso 5-4 en la definición desde los shootouts en Santiago del Estero y cerró una nueva noche positiva en el certamen.

REFERENTE. Victoria Granatto, autora del gol argentino en el empate ante Alemania por la FIH Pro League, durante el encuentro disputado en Santiago del Estero. REFERENTE. Victoria Granatto, autora del gol argentino en el empate ante Alemania por la FIH Pro League, durante el encuentro disputado en Santiago del Estero.
13 Diciembre 2025

Las Leonas volvieron a festejar en la FIH Pro League. En el tercer cruce frente a Alemania disputado en Santiago del Estero, el equipo dirigido por Fernando Ferrara igualó 1-1 en el tiempo regular y se quedó con la victoria en la definición por penales australianos, por 5-4, para sumar un valioso punto bonus ante uno de los rivales más fuertes del torneo.

El arranque fue ideal para el seleccionado argentino. A los dos minutos del primer cuarto, Victoria Granatto abrió el marcador con un golazo tras una asistencia de su hermana Majo y una definición de derecha al ángulo. Con la ventaja temprana, Argentina tomó confianza y sostuvo el resultado frente a los intentos del conjunto alemán.

Alemania contó con varios córners cortos para llegar al empate, pero se encontró con una defensa firme y con la buena respuesta de su arquera, Finja Starck, que evitó que Las Leonas ampliaran la diferencia en más de una oportunidad. En ese contexto, el partido se mantuvo intenso y disputado. Además, el encuentro marcó el debut internacional de Candela Esandi con la camiseta albiceleste.

El empate llegó en el tercer cuarto, cuando Lena Micheel convirtió de córner corto a los 38 minutos con una potente ejecución. A partir de allí, el trámite se volvió más equilibrado, con presión alta de Alemania y momentos de exigencia para Argentina, aunque sin conceder situaciones claras en el cierre. Sobre el final, Las Leonas tuvieron una última chance desde el fijo, pero Starck volvió a responder y el empate llevó la definición a los shootouts.

En los penales australianos apareció la figura de Cristina “La China” Cosentino, decisiva bajo los tres palos al contener dos ejecuciones alemanas. En ataque, Sofía Cairó, Granatto y Esandi aportaron goles claves. En la segunda tanda, Cairó volvió a convertir y Cosentino selló la victoria con otra atajada que desató el festejo argentino.

Con este resultado, Las Leonas reafirmaron su protagonismo en la Pro League y ahora se preparan para un nuevo desafío: este domingo, desde las 21.30, se medirán con Países Bajos en Santiago del Estero.

Temas Santiago del EsteroLas LeonasArgentinaFIH Pro LeagueFernando Ferrara
