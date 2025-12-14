Video: el momento exacto en el que un civil le quitó el arma al atacante de Bondi Beach

En medio del caos desatado por el atentado contra la comunidad judía en Bondi Beach, Australia, un civil se convirtió en una figura clave al enfrentarse a uno de los atacantes armados y lograr desarmarlo, en una acción que fue registrada en un video y que rápidamente dio la vuelta al mundo. El episodio ocurrió en un estacionamiento cercano a la playa, uno de los puntos más concurridos de Sidney, cuando aún se escuchaban disparos y decenas de personas intentaban ponerse a salvo.
Las imágenes muestran cómo el hombre, vestido con una camisa blanca, emerge desde detrás de un vehículo y corre directo hacia el tirador, que continuaba disparando. Aprovechando el factor sorpresa, se lanza por la espalda, lo toma del cuello y lo derriba. Ambos forcejean durante varios segundos hasta que el civil logra quitarle el arma, en una escena marcada por la tensión y el peligro extremo.
Una vez desarmado, el atacante cae al suelo y comienza a retroceder. El civil, en tanto, mantiene el arma apuntándole en una postura defensiva. Lejos de disparar, se limita a controlar la situación mientras el agresor se incorpora y huye del lugar. Otro hombre se suma brevemente para respaldarlo, mientras el atacante se aleja corriendo entre los autos.
Brave Muslim man Ahmed Al Ahmed tackled the shooter at Bondi Beach. He risked his lifeâ¦. He deserves a medal.— Zara Hussain (@zarahussain999) December 14, 2025
He is the true face of Islam not these disgusting evil men like Naveed Akram.
I sympathise with the victims and their families.pic.twitter.com/G8GroqCoZx
El comportamiento del civil llamó la atención de las autoridades: tras asegurarse de que el agresor se había ido, apoyó el arma contra un árbol y levantó las manos, anticipándose a la llegada de la policía. Minutos después, volvió a correr tras el atacante e intentó detenerlo arrojándole un objeto, sin éxito. El agresor logró reunirse con el segundo tirador, que aún se encontraba armado cerca de un puente.
De acuerdo con el testimonio de un familiar, el hombre que intervino recibió dos disparos durante el forcejeo, aunque logró sobrevivir. Su accionar fue destacado por funcionarios australianos, entre ellos el primer ministro Anthony Albanese, quien subrayó la valentía de quienes “corrieron hacia el peligro para salvar a otros” y afirmó que ese coraje permitió evitar una tragedia aún mayor en Australia.
El ataque ocurrió durante “Chanukah by the Sea”, un evento organizado por la comunidad judía para celebrar el inicio de la festividad de Hanukkah en Bondi Beach. Según datos oficiales, el tiroteo dejó al menos 11 personas fallecidas y 29 heridas, incluidos dos policías. Uno de los atacantes murió tras ser abatido por las fuerzas de seguridad y el segundo fue detenido y permanece en estado crítico. Las autoridades calificaron el hecho como un acto terrorista y continúan investigando lo ocurrido.