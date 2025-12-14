Video: el momento exacto en el que un civil le quitó el arma al atacante de Bondi Beach

En medio del caos desatado por el atentado contra la comunidad judía en Bondi Beach, Australia, un civil se convirtió en una figura clave al enfrentarse a uno de los atacantes armados y lograr desarmarlo, en una acción que fue registrada en un video y que rápidamente dio la vuelta al mundo. El episodio ocurrió en un estacionamiento cercano a la playa, uno de los puntos más concurridos de Sidney, cuando aún se escuchaban disparos y decenas de personas intentaban ponerse a salvo.