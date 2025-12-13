Efemérides del sábado 13 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 13 de diciembre se celebran algunas efemérides como el Día del Petróleo y el Gas en Argentina y el Día del Óptico. La primera se creó en homenaje de la fecha en que Comodoro Rivadavia descubrió el petróleo en Chubut, en 1907. Aquella tarde, el equipo de perforación encontró 540 metros de un líquido aceitoso que posteriormente se conocería que eran hidrocarburos.
En el mismo sentido, el Día del Óptico se estableció en conmemoración de la celebración de la Virgen Santa Lucía, protectora de la vista. La efeméride fue impulsada por la Asociación de Ópticos y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires (ADOT), en 1952.
Por otra parte, tres días después de asumir como presidente, Raúl Alfonsín anunció la firma del decreto 158/53, que disponía el procesamiento penal a los miembros de la última dictadura militar en Argentina, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. El decreto se firmó el 13 de diciembre de 1983 y estableció que las sentencias serían apelables ante la Cámara Federal.
Los militares llevados a juicio fueron Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya. El 9 de diciembre de ese mismo año, la Cámara Federal condenó a cinco de los nueves integrantes de la jerarquía militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
El Juicio a las Juntas comenzó el 22 de abril de ese mismo año, una vez que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) creada por Alfonsín entregó el Informe Nunca Más, que sirvió como una de las principales pruebas de la causa. El tribunal integrado por los jueces León Arslanian, presidente de la Cámara Federal, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a prisión perpetua, Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses, Roberto Eduardo Viola a 17 años y Armando Lambruschini ocho años.
En tanto, el 13 de diciembre de 2002 se aprueba la Ley de Unión Civil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 29 votos a favor y 10 en contra en la Legislatura porteña. El proyecto había sido presentado por la Comunidad Homosexual Argentina junto con César Ciglutti y Roque Bellomo. La ley establece que la unión civil se considera aquella "conformada libremente por dos personas con independencia de su sexo u orientación sexual, que hayan convivido en una relación de afectividad estable y pública por un período mínimo de dos años, salvo que entre los integrantes haya descendencia en común". Además, también solicita que ambos deban tener domicilio legal en CABA, inscripto con por lo menos dos años de anterioridad a la fecha de solicitud.
A su vez, el 13 de diciembre de 2003 es capturado Saddam Hussein por el Ejército de Estados Unidos en Irak. El líder iraquí permanecía escondido en un puso de 1,82 metros de altura en una granja cerca de Tikrit, su pueblo natal. El líder del operativo fue Paul Bremer, quien aseguró que sería “un gran día en la historia de Irak” tras la captura del buscado número 1 por el país norteamericano por aquel momento.
Por su parte, el 13 de diciembre de 2007 fallece el periodista argentino Víctor Sueiro a raíz de un infarto. Sin embargo, no fue la primera vez que el recordado conductor televisivo conoció la muerte: en junio de 1990 sufrió un paro cardiorrespiratorio y los médicos que lo dejaron sin vida por 40 segundos. Fue el primer argentino que regresó de la muerte, aunque él creyó que se había desmayado.
1250 – Muere Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Sicilia.
1466 – Muere el pintor Donato di Niccolo di Bette Bardi, Donatello.
1474 – Isabel I es coronada Reina de Castilla y León.
1545 – Solemne apertura del Concilio de Trento.
1557 – Muere Niccolo Tartaglia, matemático italiano nacido en Brescia.
1577 – Sir Francis Drake – enviado en secreto por la reina Isabel I de Inglaterra- zarpa de Inglaterra en su viaje alrededor del mundo.
1642 – Abel Tasman -navegante de la Compañía de las Indias Orientales Holandesas- descubre Nueva Zelanda.
1784 – Muere Samuel Johnson, poeta, crítico, ensayista y lexicógrafo inglés.
1797 – Nace Heinrich Heine, uno de los poetas más grandes de Alemania.
1811 – Bernardo de Monteagudo toma a su cargo la redacción de La Gaceta.
1816 – Nace el ingeniero Werner von Siemens.
1828 – Fusilan a Manuel Dorrego, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por orden de Juan Lavalle.
1853 – El Congreso General Constituyente reunido en Santa Fe declara a Paraná, Entre Ríos, capital provisoria de la Confederación.
1856 – Muere Heinrich Heine, uno de los poetas más grandes de Alemania.
1907 – Se descubre oficialmente petróleo en Comodoro Rivadavia.
1925 – Nace el actor estadounidense Dick Van Dyke.
1929 – Nace en Canadá, el actor Christopher Plummer.
1934 – El poeta peruano Jose Santos Chocano es asesinado.
1943 – Nace Arturo Ripstein, cineasta mexicano.
1944 – Muere el pintor ruso Wassily Kandinsky.
1957 – Nace Steve Buscemi, actor estadounidense.
1961 – Muere Fernando Márquez, arqueólogo argentino.
1961 – Muere la pintora estadounidense Anna Mary «Grandma» Moses.
1967 – Nace Jamie Foxx, actor y cantante estadounidense.
1968 – Arturo da Costa Silva proclama la dictadura militar en Brasil.
1981 – El líder del Partido Comunista, el general Wojciech Jaruzelski decreta la ley marcial en Polonia.
1983 – El presidente argentino Raúl Alfonsín anuncia públicamente el decreto por el que se dispone el procesamiento de los miembros de las tres primeras juntas militares que gobernaron Argentina desde 1976.
1989 – Nace Taylor Swift, cantautora estadounidense.
1991 – Los presidentes de los países de Centroamérica aprueban en Tegucigalpa la creación del Sistema de Integración Centroamericano.
1991 – Nace Gastón Soffritti, actor argentino.
1991 – Nace Matías Pisano, futbolista argentino.
1992 – En Uruguay se realiza un plebiscito contra la Ley de Empresas Públicas, cuyos 5 primeros artículos resultan derogados; esto pone un freno a las privatizaciones del gobierno de Luis Alberto Lacalle.
1996 – El Papa Juan Pablo II y el patriarca de los cristianos armenios, Kerekin I, firman en El Vaticano un documento que pone fin a una división de 1.500 años.
1998 – Consulta popular sobre el estatus político de Puerto Rico: es derrotada la opción favorable a su anexión a EE.UU.
2002 – Aprueban la ley de “unión civil” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2003 – Muere Luis Cordara, actor argentino.
2003 – Saddam Hussein es capturado por tropas de EE.UU. en Irak.
2004 – Poco más de tres meses después del desafuero del ex dictador Augusto Pinochet, el juez Guzmán resolvió procesarlo por la desaparición de nueve personas y un homicidio cometidos en el marco de la Operación Cóndor.
2006 – La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
2007 – Muere Víctor Sueiro, periodista, escritor y presentador de televisión argentino.
2009 – En Buenos Aires, el Club Atlético Banfield se consagra por primera vez en su historia campeón de la Primera División de Argentina.
2017 – Muere Belén Persello, actriz argentina.