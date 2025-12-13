Efemérides del sábado 13 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En tanto, el 13 de diciembre de 2002 se aprueba la Ley de Unión Civil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 29 votos a favor y 10 en contra en la Legislatura porteña. El proyecto había sido presentado por la Comunidad Homosexual Argentina junto con César Ciglutti y Roque Bellomo. La ley establece que la unión civil se considera aquella "conformada libremente por dos personas con independencia de su sexo u orientación sexual, que hayan convivido en una relación de afectividad estable y pública por un período mínimo de dos años, salvo que entre los integrantes haya descendencia en común". Además, también solicita que ambos deban tener domicilio legal en CABA, inscripto con por lo menos dos años de anterioridad a la fecha de solicitud.