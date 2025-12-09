Efemérides del 9 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Tras el final de la última dictadura militar en 1983 y la llegada de Raúl Alfonsín a la presidencia, en Argentina comenzó el recordado Juicio a las Juntas Militares. El 9 de diciembre de 1985, luego de más de 500 horas de audiencia y más de 800 testigos, la Cámara Federal condenó a cinco de los nueves integrantes de la jerarquía militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
El Juicio a las Juntas comenzó el 22 de abril de ese mismo año, una vez que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por Alfonsín entregó el Informe Nunca Más, que sirvió como una de las principales pruebas de la causa.
Finalmente, el tribunal integrado por los jueces León Arslanian, presidente de la Cámara Federal, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz condenó a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a prisión perpetua, Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses, Roberto Eduardo Viola a 17 años y Armando Lambruschini ocho años.
En tanto, el 9 de diciembre de 2019 falleció Santiago Bal, quien estuvo internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad durante varios meses por diferentes problemas respiratorios. El director de cine, teatro y televisión padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y había sido trasladado a esta clínica una vez que su estado empeoró considerablemente. El ex esposo de Silvia Pérez y Carmen Barbieri había sido intervenido quirúrgicamente 18 veces desde que le detectaron un cáncer de pulmón a sus 39 años. Sin embargo, continuó dirigiendo y participando de éxitos en la calle Corrientes, Mar del Plata y Carlos Paz como Tocata y fuga de Bal, La revista está que arde, Noches de champagne y El champagne las pone mimosas, entre otras.
En el mismo sentido, el 9 de diciembre de 2019 también se recuerda la muerte de la cantante sueca de Roxette Marie Fredriksson, quien padecía un tumor cerebral desde al año 2002. Si bien en 2009 retomó sus shows y giras mundiales con su histórico dúo con Per Gessle, con el que brindó más de 500 conciertos en vivo y obtuvo cuatro sencillos N°1 en Billboard, la enfermedad volvió en los últimos años y la artista falleció a sus 61 años.
Por su parte, el 9 de diciembre también se conmemoran algunas efemérides como el Día Internacional contra la Corrupción, establecido por la ONU durante una Asamblea General celebrada el 31 de octubre de 2003 y con el objetivo de "crear conciencia contra esta y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla".
"El Día Internacional contra la Corrupción de 2022 tiene por objetivo poner de relieve el vínculo crucial entre la lucha contra la corrupción y la paz, la seguridad y el desarrollo. Su núcleo es la noción de que la lucha contra este delito es un derecho y una responsabilidad de todos, y que solo a través de la cooperación y la implicación de todas y cada una de las personas e instituciones podremos superar el impacto negativo de este delito", detalle la ONU sobre la celebración anual de la efeméride.
Efemérides del 9 de diciembre
Día Internacional contra la Corrupción
Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen
Día Mundial de la Informática
Día Mundial del APL (Analista de Planificación Logística)
1824 – El triunfo de Antonio José de Sucre en Ayacucho pone fin a la dominación española en Perú y en el continente.
1899 – Nace en Buenos Aires el crítico de arte, pintor, profesor y traductor Julio Payró.
1905 – En Francia se aprueba la Ley de separación de la Iglesia y el Estado.
1916 – Nace en Nueva York el actor Kirk Douglas.
1931 – Se proclama la Republica en España.
1953 – Nace el actor estadounidense John Malkovich.
1956 – Nace Ernesto Sanz, político argentino.
1966 – La cadena de televisión NBC empieza a transmitir la serie Star Trek (viaje a las estrellas).
1976 – Nace Dante Spinetta, cantante argentino.
1978 – Nace Gastón Gaudio, tenista argentino.
1985 – La Cámara Federal condena a prisión perpetua a la Junta Militar.
1990 – Lech Walesa es elegido presidente de Polonia.
1991 – La Unión Soviética queda disuelta oficialmente.
1992 – Los príncipes de Gales, Carlos y Diana, anuncian su separación oficial, sin divorcio.
1997 – El escritor cubano Guillermo Cabrera Infante obtiene el Premio Cervantes.
2002 – La empresa de aviación estadounidense United Airlanes se presenta en quiebra.
2003 – Muere Raúl Savoy, futbolista argentino.
2005 – Muere Robert Sheckley, escritor estadounidense.
2007 – Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela firman el acta fundacional del Banco del Sur.
2008 – Muere Alicia Aller, actriz argentina.
2010 – Muere James Moody, saxofonista y cantante estadounidense de jazz.
2009 – Muere Liana Lombard (Lía Cyngiser), actriz argentina.
2012 – Muere Jenni Rivera, cantante, compositora, actriz, empresaria y productora mexicano-estadounidense.
2015 – Muere Alberto Podestá, cantor argentino de tangos .
2017 – Australia se convierte en el vigésimo sexto país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Batalla de Ayacucho que consolidó la independencia de Perú.
2018 – En Madrid, España el Club Atlético River Plate le gana la final de la Copa Libertadores de América a Boca Juniors.
2019 – Muere Santiago Bal, actor, comediante, autor y director argentino de cine, teatro y televisión.
2019 – Muere la sueca Marie Fredriksson, cantante de Roxette.