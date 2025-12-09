Efemérides del 9 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En tanto, el 9 de diciembre de 2019 falleció Santiago Bal, quien estuvo internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad durante varios meses por diferentes problemas respiratorios. El director de cine, teatro y televisión padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y había sido trasladado a esta clínica una vez que su estado empeoró considerablemente. El ex esposo de Silvia Pérez y Carmen Barbieri había sido intervenido quirúrgicamente 18 veces desde que le detectaron un cáncer de pulmón a sus 39 años. Sin embargo, continuó dirigiendo y participando de éxitos en la calle Corrientes, Mar del Plata y Carlos Paz como Tocata y fuga de Bal, La revista está que arde, Noches de champagne y El champagne las pone mimosas, entre otras.