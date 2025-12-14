"Fui la no elegida": el llanto de Araceli González al hablar de su divorcio con Adrián Suar

La reciente presencia de Araceli González en La Noche de Mirtha (Eltrece) generó una imagen conmovedora. La actriz, se quebró en vivo al referirse al vínculo con su exmarido y padre de su hijo, Adrián Suar. El momento, cargado de emoción, expuso el dolor personal de la invitada y también el impacto que la exposición mediática tuvo en su vida y en la de su familia.
La tensión se hizo visible durante la entrevista cuando la "Chiqui" preguntó sobre la falta de comunicación entre González y Suar. La artista, muy conmovida, no pudo contener el llanto, declarando que no existe un vínculo, pero aclaró que esta situación "no por una elección mía". Esta respuesta dejó claro que la distancia actual de la pareja disuelta no responde a una sola voluntad, sino a la decisión de una de las partes.
¿Cómo vive el recuerdo de la separación Araceli Gonzales?
Araceli explicó que, tras una separación, "Hay veces que las partes eligen que sean así los vínculos cuando se terminan". Al abordar la dinámica con su expareja, González mencionó la influencia de factores externos, diciendo que "Adrián es un hombre muy poderoso en la televisión y a veces te rodea muchísima gente". "Fui la no elegida", fue la manera de expresar ese rechazo de la actriz.
La actriz subrayó que, más allá de la distancia personal, mantiene un gran respeto por el padre de su hijo y su carrera. Araceli afirma que Adrián Suar "es un hombre muy talentoso, que apostó y cambió la televisión argentina". De hecho, González muchas veces le comenta a su hijo Toto que quizás no tiene "conciencia de lo que fue su papá".
Lo más importante para Araceli Gonzales
La separación significó un proceso de sanación muy profundo para la artista, quien confesó que debió trabajar "mucho soltar" la relación. Araceli explicó que Adrián Suar "Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar". "Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo", declaró.
Ella mencionó que su principal rol fue proteger a sus hijos de las secuelas del divorcio. González relató que "Yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara". "La parte dolorosa es la que queda en la prensa, y con eso yo no puedo hacer nada", plantea la actriz