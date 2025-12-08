Guillermina Valdés le contó a Mirtha Legrand por qué su hijo “Lolo” no participó del reality “Los Tinelli”

En 2025, la familia de Marcelo Tinelli vivió uno de sus momentos de mayor tensión cuando Juana Tinelli, la cuarta hija del conductor, denunció que había sido amenazada y apuntó contra su padre. Este fin de semana, desde la mesa de Mirtha Legrand, Guillermina Valdés se pronunció al respecto y contó cómo transitó el episodio con Lorenzo, el hijo que tuvo con Tinelli y el menor de la familia.
La “Chiqui” empezó preguntando por un tema familiar. Es que Valdés está separada hace cuatro años de Tinelli, pero pasaron una década juntos. Por eso la conductora quiso saber si estaba enamorada, a lo que la empresaria y actriz respondió con una negativa. “Yo sé con quién saliste”, soltó Mirtha y su invitada aseguró que no tenía problemas con eso y que le parecía una pena no estar enamorada
Por qué “Lolo” Tinelli no participó del reality de su padre
Amazon Prime Video estrenó a principios de año “Los Tinelli”, el reality que seguía el paso a paso de una de las familias más reconocidas de Argentina y todas sus complejidades. Es que el conductor tuvo hijos con al menos tres mujeres y los episodios incluían la participación de algunos de ellos. Pero no de “Lolo”, como llaman al hijo de Valdés, por decisión de su madre.
Sumándose al interrogatorio de Mirtha, la periodista María Julia Oliván le consultó a Valdés si, luego de la denuncia de Juana Tinelli, había implementado medidas de seguridad con su hijo, que hoy tiene 11 años. Con una negativa, la empresaria comentó algo inesperado. “Siempre el desencuentro que tuve con Marcelo fue la sobreexposición de los hijos. A veces me encuentro rindiendo o explicando situaciones de las que me encuentro muy lejos”, dijo categórica.
Pero, pese a sostener haberse llevado bien siempre con el resto de la familia Tinelli, no permitió que “Lolo” apareciera en el reality. Según contó, la fama le valió algunos conflictos menores con su hijo. “Nunca quise (que participara) en realidad. Pero no en particular por este reality. Me parece que estamos en un momento en donde no sabemos las consecuencias que van a tener estos niños que están con un tercer brazo que es el celular”, dijo.