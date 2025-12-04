Araceli González contó cómo enfrentaría a Griselda Siciliani si trabajaran juntas

Después de su participación en “Otro día perdido”, el programa que conduce Mario Pergolini, Araceli González volvió al ruedo. La actriz fue abordada por un móvil de LAM y fue consultada por sus clásicas disputas del pasado. Sin pudor y sin guardarse nada, habló de su relación actual con Adrián Suar y de la posibilidad de trabajar con Griselda Siciliani, quien también fue pareja del productor luego del divorcio.
Consultada por su opinión sobre los comentarios que hizo Siciliani sobre el trabajo de su pareja, Fabián Mazzei, González eligió no plantearlo como una problemática, sino restarle importancia. “Con Griselda yo no tengo relación, yo no la conozco. Voy a hacer como Pampita: ‘Yo no hablo de esas cosas, para mí todo lo que hacen las mujeres está bien’”, dijo González imitando a la modelo.
Araceli González está dispuesta a trabajar en “Envidiosa”
El movilero de LAM planteó una serie de situaciones hipotéticas a González. Entre ellas, la obligó a responder cómo sería un vínculo laboral. “Te llaman de Netflix, te dicen de coprotagonizar, de estar en un capítulo”, propuso el periodista. “¡Lo hago!”, respondió la actriz sin dejar lugar a dudas. Es que González es conocida por su carácter y una participación junto a la ex de su ex no la amilanaría.
“Por ahí nos hacemos grandes amigas y discutimos algunas cosas”, dijo en un tono pícaro simulando una conversación con Siciliani. Es que, al parecer, a González le interesa saber cómo terminó el vínculo con Suar, con quien ella misma no tiene diálogo alguno.
Pero pese a los paños fríos que puso ahora sobre la situación, en 2017 González se animó a contar cómo fue el fin de su matrimonio con Suar. “Cuando Griselda empezó su historia con Adrián, yo estaba conviviendo en secreto con él porque todavía había cariño e intentábamos recomponer la familia”, contó entonces.
Hoy por hoy, sin embargo, asegura no tener problemas con nadie y estar totalmente enfocada en su familia. “Yo lo único que quiero es tener lo que tengo, tengo dos hijos hermosos que hacen su propia huella y trabajan”, sentenció. Incluso se atrevió a decir que ella sí sentía tener una familia pese a las declaraciones de Suar en las que dijo que el sentimiento no era recíproco.
Araceli González, durísima contra Adrián Suar
Luego de su entrevista con Pergolini, González contó cómo vivió su regreso a Canal 13. “Es donde empecé, para mí Canal 13 es mi casa”, dijo con cariño. También fue consultada por la supuesta censura que Suar puso a su nombre en el canal que dirige. “No, eso no lo sabemos. No es algo que te voy a responder yo porque no lo sé. Lo que sí se es lo que yo elijo y cuando vengo al 13, para mí es mi casa, mi familia”, declaró y destacó el buen recibimiento que tuvo.
La relación con Suar parece no haberse recompuesto nunca más desde su separación en 2004. Sin embargo, Araceli aseguró haber planteado todo lo que necesitaba plantear. “Con lo cabrona que soy, imaginate que sí hablé”. A la vez, soltó un dardo afilado contra su ex. “Con todo el mundo es divino, conmigo no. Es su decisión, él sabrá. Pero para mí está todo bien”, cerró.