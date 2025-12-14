Secciones
Adiós a la malla rígida: los trajes de baño versátiles y que dominarán el verano 2026

Las tendencias futuras se concentran en la comodidad, la adaptabilidad y la posibilidad de uso real en diversos contextos.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

La moda de trajes de baño se prepara para un giro significativo en el verano de 2026. Diseñadores y especialistas del sector indican que las mallas tradicionales comienzan a relegarse, dando espacio a propuestas más flexibles, funcionales y en sintonía con los nuevos hábitos y las demandas del público. Las tendencias futuras se concentran en la comodidad, la adaptabilidad y la posibilidad de uso real en diversos contextos, superando el enfoque exclusivo en el color o la simple estética.

Particularmente en la indumentaria de baño femenina, se da prioridad a diseños que se ajustan a diferentes tipos de cuerpos y estilos de vida, dejando atrás modelos que resultan rígidos y poco inclusivos. Este cambio en el sector significa un fuerte acento en la funcionalidad de las prendas. Por ello, se esperan colecciones versátiles que acompañen a quienes buscan opciones de vestimenta apta tanto para la playa como para actividades cotidianas.

Cuáles son los trajes de baño que serán tendencia en el verano 2026

Estas transformaciones se exhibieron en eventos destacados como La Aldea Pop Up, un espacio donde diseñadores de diversas áreas analizaron las tendencias principales que definirán el 2026. Durante el segmento dedicado a la moda de verano, se perfilaron ciertas pautas esenciales que pronto veremos en las playas.

Sets versátiles y transformables

La apuesta principal para el verano de 2026 recae en el set de dos piezas que comparte el mismo estampado. Este conjunto puede utilizarse como bikini o, mediante un sistema de unión, convertirse en una malla enteriza. Esta cualidad versátil posibilita la adaptación de la prenda a diferentes momentos y gustos personales sin perder la uniformidad estética.

Texturas protagonistas

Los futuros trajes de baño dejarán de ser superficies completamente lisas. Las texturas toman un rol central, incorporando elementos como tejidos con relieve, frunces, acabados acanalados o combinaciones de materiales. Estos detalles agregan interés visual y aseguran un mejor ajuste a la silueta corporal.

Paleta de colores más suave

Los tonos que dominarán las colecciones incluyen el pistacho, el rosa suave, el amarillo claro y diversas gamas neutras. Estos colores representan un contraste notable con los tonos oscuros y saturados que predominaron en temporadas pasadas, ofreciendo un toque de frescura y luminosidad a la moda de playa.

