Adiós a la malla rígida: los trajes de baño versátiles y que dominarán el verano 2026

La moda de trajes de baño se prepara para un giro significativo en el verano de 2026. Diseñadores y especialistas del sector indican que las mallas tradicionales comienzan a relegarse, dando espacio a propuestas más flexibles, funcionales y en sintonía con los nuevos hábitos y las demandas del público. Las tendencias futuras se concentran en la comodidad, la adaptabilidad y la posibilidad de uso real en diversos contextos, superando el enfoque exclusivo en el color o la simple estética.